Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Mülheim: Brand in Wohnhaus! Als ein Mieter die Feuerwehr sieht, hat er diese panische Bitte

Mülheim. Notruf in Mülheim am Mittwochabend. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße schlug Alarm.

Er höre das laute Piepen eines Rauchmelders und könne Brandrauch aus einer Wohnung im zweiten Geschoss riechen, teilte er der Feuerwehr Mülheim gegen 21.35 Uhr mit. Als die Einsatzkräfte anrückten, bestätigte sich die Lage sofort.

Mülheim: Feuer in Mehrfamilienhaus – Mieter hat verzweifelten Wunsch

Unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute in die betroffene Wohnung ein und holten alle Anwohner aus ihren Wohnungen.

Während der Einsatz im vollen Gange war, erschien plötzlich der Mieter der Brandwohnung. Verzweifelt teilte der den Einsatzkräften mit, dass sich sein Hund noch in der Wohnung befinde!

Mülheim: Die Feuerwehr bekämpfte am Mittwochabend einen Brand an der Bahnstraße. (Symbolbild) Foto: Michael Deines/PROMEDIAFOTO/dpa

-------------------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren. Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen. Stabile Seitenlage. Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten. Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

-------------------------------

Feuerwehr Mülheim rettet Hund aus Brand-Wohnung

Die Feuerwehr machte sich daraufhin sofort auf die Suche nach dem Vierbeiner und konnte den Mieter schnell beruhigen.

Der Hund war unversehrt und konnte in Sicherheit gebracht werden. Auch die Ursache für den Brand konnte die Feuerwehr Mülheim schnell identifizieren.

So hatte ein Elektrogerät in der Küche Feuer gefangen. Den Brand bekamen die Einsatzkräfte schnell in den Griff und entrauchten die Wohnung zeitgleich mit einem Hochleistungslüfter.

-------------------------------

Weitere Meldungen aus Mülheim:

Lkw-Fahrer nach Unfall auf A40 bei Mülheim vor Gericht – Anwalt macht große Ankündigung: „Komplett gewandelt“

Ordnungsamt Mülheim will Friseurin kontrollieren – mit ihrer Reaktion hat der Beamte wohl nicht gerechnet

Mülheim: Mann will Handy an Jugendlichen verkaufen – was der Käufer tut, ist unfassbar

-------------------------------

„Bei diesem Einsatz hat sich es wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, Heimrauchmelder installiert zu haben“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Mülheim.

Nur durch den frühzeitigen Alarm und den aufmerksamen Nachbarn habe sich der Schaden in Grenzen gehalten. Die Bahnstraße in Mülheim wurde für den Einsatz zeitweise komplett gesperrt.

Warum das Elektrogerät Feuer fing, muss nun die Polizei ermitteln. (ak)