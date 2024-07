Mülheim: Großeinsatz bei Hochzeitsfeier – plötzlich eskaliert es

In Mülheim kam es am Freitag (12. Juni) zur späten Abendstunde offenbar zu einem Großeinsatz der Polizei. Mehrere Personen sollen während einer Hochzeitsfeier in ein Handgemenge geraten sein und aufeinander eingeschlagen haben.

Die Situation in Mülheim wurde schnell so unübersichtlich, dass mehrere Einsatzkräfte angerückt sind. Die Umgebung rund um den Veranstaltungsort wurde für die Dauer des Einsatzes abgesperrt.

Mülheim: Flaschenangriff auf Hochzeitsgast

Am Freitagabend fand in der Grand Eventhalle an der Weseler Straße in Mülheim an der Ruhr eine große Hochzeit mit vielen Gästen statt. Nach Informationen von DER WESTEN sollen zunächst zwei Hochzeitsgäste im Rahmen einer heftigen Auseinandersetzung aneinandergeraten sein. Einer der Beteiligten soll daraufhin schließlich mit einer Flasche auf den Kopf des anderen eingeschlagen haben.

+++ Mülheim: Er raste mit Porsche hinterher! Mann (67) ausgeraubt – doch die Täter sollten es bitter bereuen +++

Nur wenig später schlossen sich ersten Informationen zufolge weitere Hochzeitsgäste dem Handgemenge in der Grand Eventhalle in Mülheim an der Ruhr an. Die Situation wurde aufgrund der Vielzahl der Beteiligten schließlich so unübersichtlich, dass die Polizei und der Rettungsdienst mit etlichen Einsatzkräften anrückte. Laut ersten Informationen von DER WESTEN wurden bei dem Vorfall zwei Personen verletzt.

Weitere Themen:

Die Ursachen für den Flaschenangriff des Beteiligten auf den anderen Hochzeitsgast sowie das anschließende Handgemenge sind bislang unklar. Die Ermittlungen der Einsatzkräfte dauern derzeit noch an. Die Polizei erteilte für die Dauer des Einsatzes aufgrund der unübersichtlichen Lage zunächst Platzverweise und sperrte die Weseler Straße ab.

Welche Konsequenzen die Auseinandersetzung für die Beteiligten darüber hinaus mit sich tragen, bleibt ebenfalls zunächst ungeklärt.