Mülheim: Schock für Malle-Fans! Kult-Club im Ruhrgebiet schließt für immer

Immer wieder müssen Traditionsgeschäfte oder Kneipen im Ruhrgebiet ihre Türen für immer schließen. Nun hat es einen Kult-Club in Mülheim getroffen.

Die traurige Nachricht kommt plötzlich und schockiert viele Malle-Fans: Der Club „Ballermann 6“ in Mülheim muss schließen. Auf dem Instagram-Account verkündet die Party-Location das bittere Ende. Der „Ballermann 6“ war bekannt für einen bunten Mix aus Chart- und Mallorca-Hits, zu denen die Gäste feierten. Doch damit ist bald Schluss.

Mülheim: Kult-Club schließt für immer

„Manchmal muss man Abschied nehmen“, heißt es in dem Instagram-Beitrag, ohne dass Gründe genannt werden. Nach fast 25 Jahren schließt der „Ballermann 6“ nun für immer. „Ein Vierteljahrhundert voller Lachen, Tanzen, Freundschaften, Begegnungen – wir können es kaum fassen“. Bereits Ende April öffnet die Partylocation in Mülheim ein letztes Mal ihre Türen.

Doch vor dem traurigen Ende soll noch einmal ordentlich gefeiert werden: „Der April gehört uns! Und wir werden mit euch feiern, als gäbe es kein Morgen!“, kündigt der Mülheimer Club an. „Wir feiern dieses Kapitel zu Ende – wie es sich gehört!“.

Das sind die letzten Ballermann-Events

Bis zur endgültigen Schließung können Malle-Fans noch viermal zur Musik abgehen. Sowohl am 19. als auch am 20. April finden die Oster-Doppeldecker XXL statt – bei diesen Events gibt es zwei Drinks zum Preis von einem! Am 25. April spielt der Club noch einmal „die beste Partymusik aus 25 Jahren Ballermann 6“ bei der Mallorca-Party. Und am 26. April feiert die Mülheimer Kult-Location ein letztes Mal ihren Geburtstag. Den krönenden Abschluss macht der „Tanz in den Mai“ am 30. April. „Lasst uns diesen April zu einem Monat machen, den wir nie vergessen werden“, ruft der Club seine Fans auf.

Traurige Fan-Reaktionen: „Bin irgendwie geschockt“

Den Gästen der Party-Location geht die Nachricht sichtlich nah. „Bin irgendwie geschockt. Viele Jahre dort feiern gewesen, macht mich irgendwie traurig“, kommentiert eine Userin. „Aber warum? Der Laden war Kult“, trauert ein weiterer Nutzer. Der „Ballermann 6“ in Mülheim wird vielen Malle-Fans wohl noch lange im Gedächtnis bleiben.