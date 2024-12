Mülheim: Brite betritt Bahnstation – und traut seinen Augen nicht! „Bin schockiert“

Na, da muss man sich als Pottler fremdschämen! Dass das Ruhrgebiet seinen eigenen Charme hat, ist längst bekannt. Doch wenn Ausländer und Touristen im Ruhrpott sind, ist man bei harscher Kritik doch empfindlich. Ein Brite war im vorweihnachtlichen Mülheim unterwegs. Was er in einer Bahnstation sieht, haut ihn von den Socken – und zwar im negativen Sinne!

Martin O’Neill ist Musiker, hat auf Instagram über 44.000 Follower. Vor wenigen Tagen erst war er in Deutschland, genauer gesagt in Mülheim. Dass hier die Bahn an einigen Ecken und Enden (salopp gesagt) ausbaufähig ist, dürfte jedem klar sein. Bei diesen Bildern, die der Brite teilt, kann man aber nur beschämt zu Boden gucken…

Mülheim: Brite betritt Bahnstation – und traut seinen Augen nicht!

Man sieht die Bahnstation Mülheim/West. O’Neill schlendert durch die Station, nimmt alles auf, was er sieht. Und das ist für seinen Geschmack zu viel – zu viel Dreck, zu viel Schmutz, einfach alles! „Das ist nicht die Ukraine, sondern eine deutsche Bahnstation! Ich bin schockiert! Aber Geld für Waffen in der Ukraine ist da…“, kommentiert er wütend seinen Video-Beitrag.

Der Boden der Bahnstation ist in der Tat verdeckt und mit unbekannten Flüssigkeiten beschmiert, die Fliesen sind stark beschädigt, die Wände vollgesprayt, der Fahrkartenautomat, der einsam im Gang steht, auch noch beschädigt. Die Farbe an den Wänden blättern längst ab, einige Lampen sind aus, was die Station an einigen Stellen noch dunkler macht als ohnehin schon.

„Bin schockiert“

Der Brite gibt Hendrik Wüst (49, CDU), seines Zeichens NRW-Ministerpräsident, einen gut gemeinten Rat: „Herr Wüst, das ist einfach eklig. Wenn ihr Angst vor verdreckten Schuhen habt – zieht sie einfach aus!“ Auch andere Nutzer stimmen ihm zu, sind empört über die verdreckte Bahnstation. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Echt ekelhaft!“

„Poor country…“

„Sieht aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg…“

„So was habe ich auch noch nicht gesehen. Im Allgemeinen sind Bahnhöfe nicht besonders toll, aber das? Sieht aus, als wäre die Station überschwemmt worden…“

Bleibt zu hoffen, dass die Kritik auch an den richtigen Stellen ankommt und die Bahnstation Mülheim/West auf Vordermann gebracht wird…