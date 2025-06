Urlaub an der Nordsee: Urlauber trauen ihren Augen nicht – dieses Foto empört alle

Du möchtest Urlaub an der Nordsee machen? Dann hast du die Qual der Wahl, was den konkreten Ort angeht. Neben Inseln wie Sylt, Norderney, Juist und Borkum bieten sich auch Orte auf dem Festland an.

So beispielsweise Pilsum – ein Dorf in der ostfriesischen Gemeinde Krummhörn im Landkreis Aurich. Dort gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Ganz vorne mit dabei: der Pilsumer Leuchtturm. Doch der sorgt aktuell für Empörung im Urlaub, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Dieses Foto empört alle

Der Leuchtturm dürfte vielen aufgrund seiner Farbe ins Auge fallen. Er sticht mit seinen knalligen Rot- und Gelbtönen heraus und dient nicht selten als Fotomotiv im Urlaub. Ein Schnappschuss im Netz macht jetzt allerdings fassungslos, wie „Moin.de“ offenbart.

+++ Passend dazu: Urlaub an der Nordsee: Restaurant-Besucher sehen Schnitzel-Rechnung – sie fallen aus allen Wolken +++

Der Grund: Drei Bauzäune aus Metallgitter mit Liebesschlössern, welche den Blick auf den Leuchtturm versperren. Solche Schlösser sieht man sonst beispielsweise in einem Paris-Urlaub an der Brücke Pont des Arts. Sie wird oft als „Liebesschloss-Brücke“ bezeichnet und sorgt bei vielen Touristen für große Augen. In Pilsum ist von einer ähnlichen Begeisterung jedoch keine Spur.

+++ Auch interessant: Urlaub am Mittelmeer immer gefährlicher – diese Warnung hat es in sich +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

User lassen Dampf im Netz ab

In den Kommentaren unter dem Post heißt es: „Stehen da echt Bauzäune für Liebesschlösser? Wie unromantisch“ und „Weiß nicht, was das soll“. Dabei fing alles als ein ganz harmloser Post aus dem Urlaub an.

Hier mehr lesen:

Der Verfasser bezeichnete den Leuchtturm in Pilsum als „Schönes Plätzchen“. Auch wenn einige ihren Augen beim Anblick der Liebesschlösser kaum trauen, gab es immerhin von anderen Zuspruch. Welche Liebeserklärungen sie an das ostfriesische Wahrzeichen parat haben und was andere stattdessen sonst noch zu meckern haben, liest du bei unserem Partnerportal „Moin.de„.