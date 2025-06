Putin plant nach Angaben von Militärexperten eine entscheidende Sommeroffensive in der Ostukraine. Das berichtet das britische Nachrichtenmagazin „The Economist“. Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe demnach auf mehrere Frontabschnitte massiv verstärkt. Im Fokus stehen die Städte Kostjantyniwka und Pokrowsk in der Oblast Donezk.

Dort versucht Russland, mit hoher Truppenstärke Geländegewinne zu erzwingen. „Es gibt eine nicht enden wollende russische Welle“, berichtet Mykhailo Kmetiuk, Kommandeur der ukrainischen Eliteeinheit „Typhoon“.

+++ Interessant: BND hat „Belege“: Putin plant Krieg mit NATO +++

Putin will einen Durchbruch in der Ostukraine erzwingen

Die russische Führung schickt dort Soldaten ohne Rücksicht auf Verluste an die Front. Acht von zehn russischen Rekruten würden laut Kmetiuk in diesem Abschnitt sterben.

Eine russische Elite-Drohnengruppe, bekannt als „Rubikon“, sorgt währenddessen zwischen Kostjantyniwka und Pokrowsk für erhebliche Probleme bei den Ukrainern. Diese Drohnen beschießen gezielt Nachschubrouten der ukrainischen Armee. Ihre Steuerfrequenzen lassen sich nur schwer orten. Daher gelingt es der Ukraine bislang kaum, die Rubikon-Drohnen effektiv abzuwehren. Experten vermuten, dass Russland alle Mittel einsetzt, um an diesen Schlüsselstellen einen Durchbruch zu erzielen und Putins Ziel eines symbolischen Sieges um jeden Preis näherzukommen.

Angriffswelle nur ein „Vorspiel“?

Putin setzt neben Bodenoffensiven verstärkt auf Drohnenangriffe gegen zivile und militärische Ziele. Erst kürzlich griff Russland mit über 300 Drohnen und sieben Raketen Kiew und weitere Orte an. Putin kündigte daraufhin scharfe Gegenmaßnahmen für die Geheimoperation „Spinnennetz“ an. Ex-Präsident Dmitri Medwedew erklärte: „Rache ist unvermeidlich“. Also Verdrehung der Tatsachen, als sei die Ukraine der Aggressor.

Die russische Führung sieht die aktuelle Angriffswelle als „Vorspiel zum nahenden Hauptereignis“. Laut Analysen will Putin die Moral der Ukrainer mit maximaler Gewalt brechen. Militärexperten sehen in der Sommeroffensive Putins eine letzte große Kraftanstrengung, um das Blatt zu wenden und strategische Vorteile für Russland zu erzwingen.

Weitere Nachrichten für dich:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.