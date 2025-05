Mülheim eröffnet Badesaison in der Ruhr – und greift nun rigoros durch

Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint und die Badelaune steigt – und auch in Mülheim an der Ruhr hat am Samstag (17. Mai) offiziell die Badesaison begonnen. Um die Gesundheit der Schwimmer zu gewährleisten, hat die Stadt auch zu harten Maßnahmen gegriffen.

Am Samstag war es endlich so weit – Bürgermeister Markus Püll (CDU) und Stadtdirektor David Lüngen haben die Badesaison an der Badestelle am Ruhrstrand in Mühlheim eröffnet, wie die „WAZ“ berichtet. Die Badestelle hat 2023 zum ersten Mal eröffnet und feiert jetzt die dritte Badesaison.

Mülheim: Frühwarnsystem misst die Wasserqualität

An der Badestelle in Mülheim schreibt man Sicherheit groß und während der Hauptnutzungszeiten ist auch fast immer eine Wasseraufsicht vor Ort. Die Rettungsschwimmer können in Notfällen schnell eingreifen, Erste Hilfe leisten und einen Notarzt rufen.

Aber das ist nicht das Einzige, was an der Badestelle in Mühlheim kontrolliert wird. Auch die Wasserqualität der Ruhr wird gewissenhaft überwacht, damit die Schwimmer keinem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind. Um das zu gewährleisten, hat die Stadt sogar ein Frühwarnsystem etabliert.

Melanie Klever vom Mülheimer Sportservice erklärt gegenüber der „WAZ“: „Die Ruhr neigt zur kurzzeitigen Verschmutzung, daher haben wir ein Frühwarnsystem erarbeitet.“ Dieses misst, ob eine gewisse Tagesniederschlagssumme überschritten wurde; in diesem Fall befinden sich im Wasser nämlich oft Bakterien, wie Escherichia coli und Enterokokken. Die Bakterien können unter anderem zu einer bakteriellen Harnwegsinfektion führen.

Bade-Ampel warnt Schwimmer vor einem Badeverbot

Wenn ein gewisser Wert überschritten wurde, wird umgehend ein Badeverbot ausgesprochen. Die Schwimmer werden auch direkt über das Badeverbot informiert, denn an der Badestelle in Mülheim wurde eine Bade-Ampel installiert. Auf dieser kann man ganz einfach ablesen, ob das Baden momentan erlaubt ist oder ob die Wasserqualität dies nicht zulässt.

Die Stadt hat für die Badesaison in Mülheim einiges vorbereitet und einem erfolgreichen Sommer steht nichts mehr im Weg.