Mülheimer hasst Weihnachten – „Finde ich persönlich schwierig“

Mit der Familie gemeinsam Essen, Geschenke auspacken, Zeit miteinander verbringen: Hach ja, Weihnachten ist doch was Schönes! Doch das sehen offenbar nicht alle so. Ein Mann aus Mülheim spricht jetzt Klartext. Er hasst Weihnachten!

Ralf H. wohnt in Mülheim an der Ruhr – und findet Weihnachten fürchterlich. Er will an diesen besinnlichen Tagen lieber allein sein. Deswegen feiert er Weihnachten auch erst gar nicht. Auch um Weihnachtsmärkte, Lebkuchen und Co. macht der 59-Jährige einen großen Bogen. Weihnachtsdeko gibt es in seiner Wohnung natürlich erst recht nicht.

+++Weihnachtsfeier endet im Albtraum – plötzlich sind 700 Mitarbeiter krank!+++

Er ist der „Grinch“ aus Mülheim

„Ich habe eine diebische Freude daran, an all dem nicht beteiligt zu sein“, sagt Ralf H. gegenüber der „WAZ“. Für seine Abneigung gegen das Fest der Liebe ist er bereits in ganz Mülheim bekannt. Viele nennen ihn deswegen einfach den „Grinch“. Ralf H. hat den Film zweimal gesehen.

„Ich habe Weihnachten als Kind immer als problematisch erlebt“, erzählt er. Er denkt besonders an „Stress und Streitereien“. Die Feiertage seien eine Belastung für ihn gewesen. Deswegen fasste er einen Entschluss: Er will partout kein Weihnachten mehr feiern.

Freundin musste sich dran gewöhnen

„Meine Freundin musste sich daran gewöhnen, weil sie so ein Familienmensch ist.“ Das Paar verbringt Heiligabend getrennt. Wenn seine Partnerin zu ihrer Familie fährt, bleibt der Mülheimer zuhause.

„Die Dinge sind, wie sie sind. Und ich mute ihr ansonsten im Zusammensein nicht viel zu, sodass sie das ertragen kann“, sagt Ralf H. mit einem Lachen. Auch die Familie der Partnerin konnte seine Ansicht am Anfang schwer nachvollziehen. „Aber ich habe es ihren Eltern und Geschwistern selbst erklärt und mittlerweile ist es kein Ding mehr, sondern sorgt eher für Erheiterung.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Das findet er problematisch

Vor allem das Geschenke-Shoppen vor dem Fest kann er nicht verstehen. „Die ganze Welt brennt und die Leute haben nichts anderes zu tun, als die Läden leer zu kaufen. Das finde ich persönlich schwierig und kann es nicht nachvollziehen“, sagt er. Was er sonst noch an Weihnachten hasst, kannst du in der „WAZ“ nachlesen.