Weihnachtsfeier endet im Albtraum – plötzlich sind 700 Mitarbeiter krank!

Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und der Heiligabend im Familienkreis steht kurz bevor. Doch nicht nur mit Familie und Freunden wird Weihnachten gefeiert, sondern natürlich auch mit den Kollegen. Viele Firmen haben im Dezember daher ihre Weihnachtsfeiern veranstaltet. Die einen im großen Ausmaß, andere in ihrem kleinen Team. Doch bei dieser einen Weihnachtsfeier ging es richtig zur Sache.

Über 700 Mitarbeiter versammelten sich am 14. Dezember, um mit der Firma das vergangene Jahr gebührend zu feiern. Doch dann kam alles anders.

Weihnachtsfeier endet in Desaster

Der Flugzeughersteller Airbus Atlantic feierte Weihnachten im großen Stil und lud zahlreiche Mitarbeiter ein. Es wurde geredet, getrunken und vor allem natürlich gegessen. Alles, wie bei jeder anderen Weihnachtsfeier eben auch. Doch am Tag nach der Weihnachtsfeier klagten die ersten Mitarbeiter über Beschwerden, so die französische Zeitung „Quesz France“. Durchfall und Erbrechen seien die Folge der Party gewesen.

Und das Essen klang so köstlich. Gänseleberpastete, Jakobsmuschelauflauf, Hummer, Tournedos sowie Schokoladen- und Haselnussdesserts soll es gegeben haben. Doch am Ende lagen mehr als 700 Mitarbeiter mit Symptomen einer Lebensmittelvergiftung flach. „Es war schlimmer als meine Geburt“, berichtete eine betroffene Besucherin der Feier der französischen Zeitung.

Behörde sucht nach Ursache

Nun stellt sich natürlich die Frage, was mit dem Essen nicht in Ordnung war. Deshalb wurde nun eine Untersuchung angekündigt, um der Ursache der Krankheitsfälle auf den Grund zu gehen. Dazu wurden Proben von jedem servierten Essen genommen und das Personal befragt.

Tja, auch schlechte Presse ist Presse, oder nicht? Nachrichtenportale aus den verschiedensten Ländern berichteten über die kuriose Weihnachtsfeier von Airbus Atlantic, die rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigen. Dass sie nach der Feier in aller Munde sein würden, hätten sich die Mitarbeiter sicher nicht träumen lassen. Zumindest wird diese Feier nicht so schnell in Vergessenheit geraten.