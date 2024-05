Mülheim: AfD-Plakat sorgt für Riesen-Ärger – weil es ausgerechnet HIER hängt

„Unser Land zuerst!“ Mit dieser Parole, die an den einstigen Wahlspruch von Donald Trump („America first“) erinnert, geht die AfD bei der Europawahl 2024 auf Stimmenfang. Die rechte Partei von Alice Weidel fordert schon seit Jahren den Austritt aus der Europäischen Union. Welche Folgen ein „Dexit“ hätte, kannst du hier nachlesen >>>

Der Plan der AfD und ihre nationalistische Botschaft auf ihren blau eingefärbten Plakaten ist vielen Europa-Befürwortern ein Dorn im Auge. Ein Standort eines entsprechenden AfD-Plakats in Mülheim sorgt für besonders großen Wirbel.

Mülheim: Anwohner schimpfen über AfD-Plakat

Das hat es nach Angaben von Anwohnern der Parsevalstraße in Mülheim noch nie gegeben. Ausgerechnet in ihrer Straße Wahlwerbung – und dann auch noch von der AfD! „Ich schaue aus dem Küchenfenster direkt auf eins der Plakate, ich werde davon gefühlt erschlagen. Die sind auch deutlich größer als andere“, klagt eine Anwohnerin gegenüber der „WAZ“.

Der Ort ist nach Ansicht der Mülheimerin kein Zufall. Schließlich sind in der Straße Geflüchtete in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) untergebracht. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Beschwerden über die Zustände vor Ort (mehr dazu hier >>>). Erst im April musste die Polizei anrücken (hier mehr Details >>>), Anwohner gehen laut WAZ davon aus, dass die AfD mit Plakaten an dieser Stelle die Debatte um Flüchtlingsheime für politische Zwecke missbrauchen wolle.

Das sagt die AfD

„Natürlich lief und läuft nicht alles ideal“, gibt ein Anwohner im Gespräch mit der WAZ zu. „Aber es entsteht der Eindruck, die AfD wolle uns bewusst provozieren.“ Davon will die AfD nichts wissen. „Das ist immer ein billiges Argument, wenn man unbequeme Themen aufgreift“, findet der AfD-Kreisvorsitzende Alexander von Wrese auf Nachfrage der Zeitung.

Warum das Ordnungsamt nun den Standort der Wahlwerbung prüfen will und warum die AfD sich gezwungen sieht, ihre Plakate in der Dämmerung aufzuhängen, kannst du hier bei der „WAZ“ nachlesen.