Lidl in Mülheim: Krasser Diebstahl erschüttert Kundin – „Unfassbar“

Na, da schaut man als Kunde bei Lidl in Mülheim ins Leere…

Die Mitnahme eines Einkaufswagens ist für die meisten Kunden Gewohnheit, gerade dann, wenn man etwas mehr einkauft, um direkt für mehrere Tage vorzusorgen. Blöd nur, wenn keine Einkaufswagen mehr vorhanden sind.

Und merkwürdig zugleich, wenn der Discounter nicht mal rappelvoll ist – und sich deshalb fragt, wo denn die Einkaufswagen abgeblieben sind!

Lidl in Mülheim: Krasser Diebstahl erschüttert Kundin

Auf Facebook hat eine Lidl-Kundin aus Mülheim ein Foto gepostet, das den Discounter von außen zeigt. Auffällig: Es sind kaum noch Einkaufswagen da! Die Kundin schreibt dazu: „Lidl auf der Oberhausener Straße. Keine Einkaufswagen. Man sollte meinen, der Laden wäre rappelvoll. Ist er aber nicht.“

Dann die Erklärung für das Fehlen der Einkaufswagen: „Laut Auskunft einer Mitarbeiterin sind die meisten Einkaufswagen geklaut. Macht mich sprachlos.“ Wie kann das sein, dass Lidl in Mülheim die Wagen nicht sichert und so viele gestohlen werden?

Lidl in Mülheim: Discounter kündigt Lösung an

DER WESTEN hat beim Discounter nachgehakt – und eine überraschende Antwort erhalten! Ein Sprecher: „Wir können bestätigen, dass es an der Filiale in Mülheim an der Oberhausener Straße aktuell zu einem Schwund an Einkaufswagen kommt. Sollten wir durch Kunden oder eigene Beobachtungen auf Einkaufswagen außerhalb unserer Filialgrundstücke aufmerksam werden, sorgen wir dafür, sie schnell zurückzuführen.“

Und weiter: „Um zu verhindern, dass Einkaufswagen von unseren Grundstücken gefahren werden, setzen wir an vereinzelten Filialen eine Einkaufswagensperre ein.

Bei dieser Lösung blockiert eine Magnet- oder Induktionsschleife beim Verlassen eines festgelegten Bereichs die Räder an den Einkaufswagen. In Mülheim ist der Einsatz dieser Einkaufswagensperre geplant.“ Zeit wird es wohl…