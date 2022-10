Mülheim: Leiche im Skatepark entdeckt – Polizei ermittelt

Furchtbare Tragödie in Mülheim. Im Skatepark an der Südstraße hat ein Zeuge am Dienstagmorgen (11. Oktober) einen leblosen Jugendlichen entdeckt. Er alarmierte sofort den Notruf. Doch für den 17-Jährigen Mülheimer sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen, berichtete zuerst die „WAZ“. Die Polizei hat nun die Ermittlungen übernommen.

Mülheim: Leiche im Skatepark entdeckt

Zwei Tage nach dem Fund der Leiche deuten Blumen und Kerzen im Skatepark auf das schreckliche Ereignis hin. Alle Trauernden fragen sich, warum der 17-Jährige sterben musste.

Was zu dem Tod des Jugendlichen geführt hat, ist noch völlig unklar. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gebe es keinen Hinweis auf eine Fremdeinwirkung, bestätigte eine Sprecherin der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN.

Eine Obduktion soll nun Hinweise zur Todesursache liefern. Starb der Jugendliche an einem Unfall oder möglicherweise infolge eines medizinischen Notfalls? Die Polizei hat zur Klärung dieser Frage ein offizielles Todesermittlungsverfahren eingeleitet.