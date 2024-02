DHL in Mülheim: Kunden müssen sich umstellen – Konzern greift endlich durch

DHL-Kunden aus Mülheim an der Ruhr, aufgepasst! Der Konzern greift jetzt durch – Umstellung ist angesagt.

Online-Shopping ist beliebter denn je. Ärgerlich, wenn die bestellten Gegenstände nicht der Vorstellung entsprechen. Sie müssen dann wieder zurückgeschickt werden – wie nervig! Doch DHL will seinen Kunden in Mülheim nun die Retoure erleichtern, wie die „WAZ“ berichtet.

DHL in Mülheim: Packstation kann nur mit Smartphone bedient werden

Die DHL vergrößert ihr Packstationsnetz in der Pott-Stadt! An der Aktienstraße 184 wurde eine neue Packstation in Betrieb genommen. „Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 91 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten des kontaktlosen Paketempfangs“, heißt es von der DHL.

Bei der Packstation handelt es sich um einen Automatentypen, der per App gesteuert wird und kein Display benötigt. Du bedienst ihn nur mit deinem Smartphone.

DHL: „Die Rückmeldung ist sehr positiv“

„Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die Rückmeldung der Kundinnen und Kunden ist sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskundinnen und -kunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland.

