Aldi: Gewinnspiel für Einkaufsgutschein sorgt für Ärger! Kunden sollten besonders aufpassen

Ein Gewinnspiel von Aldi? Bei dieser Nachricht würden sicherlich so einige Kunden die Ohren spitzen.

Immerhin bekommt man bei Aldi nicht alle Tage etwas geschenkt. Doch in diesem Fall sollten sich Kunden nicht zu früh freuen, denn der Discounter steckt gar nicht dahinter. Davon kann ein Kunde ein Liedchen singen.

Aldi: Kunde verwirrt von Gewinnspiel – „Würde mich interessieren“

„Habe heute Post von KOP United erhalten“, schreibt der Kunde auf Facebook. Darin steht etwas zum Gewinnspiel „Aldi 100 Euro Einkaufsgutschein“, an dem er laut dem Schreiben im März teilgenommen haben soll. Dabei seien vermeintlich weitere Preise ausgelost worden.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Alle weltweiten Filialen sind den beiden Unternehmen mit Sitz in den Ruhrgebietsstädten zugeordnet

Wieso nicht, denkt sich der Kunde und ruft die angegebene Nummer an. Am Telefon wird ihm eine Reise nach Hamburg als Sofortgewinn versprochen. So weit, so gut. Doch dann wendet sich das Blatt. Plötzlich wird versucht, ihm weitere „kostenpflichtige Gewinnspiele aufzuschwatzen“.

Aldi-Kunden sollten aufpassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Da hat der Kunde genug und legt einfach auf. Doch jetzt stellt er sich die Frage, ob überhaupt irgendetwas an diesem Gewinnspiel mit dem Discounter zu tun hat. Und genau da liegt der Hund begraben.

„Das hört sich wieder nach einem Fake-Gewinnspiel an“ reagiert Aldi auf den Post. „Wir können da leider selbst nicht so viel machen“, bedauert der Discounter. „Aber: Unsere Gewinnspiele finden ausschließlich auf unseren eigenen Plattformen statt, die auch mit einem blauen Haken verifiziert sind.“ Solltest du selber mit Fake-Gewinnspielen gelockt werden, dann kannst du das immer der Verbraucherzentrale melden. (mbo)