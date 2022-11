Zoom Gelsenkirchen besser als alle anderen deutschen Zoos? SO entscheiden die Besucher

In keinem anderen Land in Europa gibt es so viele Zoos und Tierparks wie in Deutschland. Die Seite Parkscout.de listet weltweit 1491 Zoos und Tierparks auf, davon sind 768 Einrichtungen in Europa (302 in Deutschland) – einer davon ist die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen.

Besonders in NRW ist die Konkurrenz groß. Denn in fast jeder Großstadt gibt es einen Zoo. Bleibt die Frage, welcher Zoo der Beliebteste ist. Nun konnten Besucher abstimmen, welcher Tierpark sie in diesem Jahr am meisten überzeugt hat.

Zoom Gelsenkirchen gewinnt Besucher-Award

Per Online-Voting konnten Besucher in ganz Deutschland auf dem Freizeitportal parkscout.de ihre Stimme für ihren Lieblingszoo abgeben – eine alljährliche Tradition. Laut dem Portal haben 2022 58.000 Teilnehmer abgestimmt und ein eindeutiges Urteil gefällt: der Zoom Gelsenkirchen ist der Beste!

Das ist der Zoom Gelsenkirchen:

wurde am 14. April 1949 eröffnet

heißt mit vollem Namen „Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen“ und ist der umgestaltete ehemalige Ruhr-Zoo

der Zoo ist in vier Erlebniswelten eingeteilt: Alaska, Asien, Afrika und dem Grimberger Hof (Streichelzoo)

beherbergt rund 560 Tiere, die ihren Platz auf einer Fläche von 31 Hektar finden

Zum fünften Mal in Folge räumt der Zoom Gelsenkirchen den Parkscout Publikums Award ab. Der Erlebnis-Zoo Hannover und der Kölner Zoo belegen die direkten Plätze dahinter auf dem Treppchen. „Über die entgegengebrachte Wertschätzung und Anerkennung freuen wir uns sehr und fühlen uns in unserer Arbeit bestätigt“, sagt Dr. Hendrik Berendson, Leiter der ZOOM Erlebniswelt.

Mit dem Parkscout Publikums Award darf sich der Zoom Gelsenkirchen in diesem Jahr bereits das dritte Mal über Gold freuen. Zuvor erreichte sie als familienfreundlichster Zoo sowie als Service Champion in bundesweiten Umfragen den ersten Platz.

Übrigens: Auch die Freizeitparks in Deutschland wurden von den Besuchern gekürt. Der Europa-Park in Rust wurde zum Sieger gewählt. Direkt gefolgt von zwei beliebten Freizeitparks aus NRW: das Phantasialand (Brühl bei Köln) und der Movie Park Germany (Bottrop-Kirchhellen).