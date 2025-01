Zoom Gelsenkirchen zeigt seltene Aufnahmen aus Gehege – Tierfreunde schlottern: „Hätte Angst“

„Es schneit! Es schneit! Kommt alle aus dem Haus!“, so könnte der fröhliche Ruf der vergangenen Wochen in NRW erklingen, als die weiße Schneedecke das Land verzauberte – und auch der Zoom Gelsenkirchen erstrahlte in winterlichem Glanz. Doch während sich viele über das winterliche Wunder freuten, bekamen Tierfreunde bei diesem Anblick ein mulmiges Gefühl.

Denn ein Video der Pfleger sorgte für Schock und Besorgnis.

Zoom Gelsenkirchen: Tiere liegen im Schnee und lösen Angst aus

Genau dieses kurze Video zeigte die Erlebniswelt Afrika – doch statt sonniger Sommerbilder war die Szene von verschneiten Straßen und gefrorenen Pfützen geprägt. Doch was den Anblick wirklich erschreckend machte: Einige der imposanten Tiere, wie Löwen und Giraffen, lagen einfach draußen in der eisigen Kälte.

Doch nicht nur das: Die großen Tiere laufen auch über die vereisten und verschneiten Pfade in ihrem Gehege. Und genau diese Bilder lösten Angst und Sorgen aus. So schrieb etwa ein besorgter Tierfreund: „Ich hätte Angst, dass die Giraffen ausrutschen.“ Doch ist diese Sorge wirklich berechtigt? Nun melden sich die Tier-Pfleger aus NRW zu Wort.

Zoom Gelsenkirchen: Pfleger sprechen Klartext – Frieren die Tiere?

Nein, absolut nicht! So klärten die Pfleger aus Gelsenkirchen auf, dass die „wärmeliebenden Tiere nur stundenweise an die frische Luft“ kommen und sonst ihr „gemütlichen Ställe“ genießen. Und weiter schreiben sie, dass sich besonders die Giraffen freuen dürfen, denn sie müssen nicht hungern – für sie gibt es eingefrorene grüne Blätter: „ein leckerer Wintersnack!“

Weiter betonten sie, dass etwa die Löwen „eine Fußbodenheizung in ihrem Außenbereich“ haben. Außerdem können sie jederzeit zurück in den warmen Stall, der zusätzlich mit viel Stroh ausgelegt ist.

Also keine Panik: Es gibt absolut keinen Grund zur Sorge – den Tieren im Zoom Gelsenkirchen geht es bestens! So ist der Schnee für sie eher ein Winter-Wunderland als ein Grund zur Besorgnis! Und wer weiß, vielleicht verwandeln sich bald die Gehege im Zoom Gelsenkirchen wieder in eine riesige verschneite Spielwiese für die tierischen Bewohner.