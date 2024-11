Zoom Gelsenkirchen: Jetzt herrscht Gewissheit – Besucher ganz gespannt

Mehr als 900 Tiere aus drei Kontinenten leben auf dem 30 Hektar großen Gelände – das entspricht einer Fläche von etwa 42 Fußballfeldern. Kein Wunder, dass kleine und große Tierfans seit über 70 Jahren in den Zoo in NRW strömen – genauer gesagt in den Zoom Gelsenkirchen.

Doch nun gibt es eine süße Veränderung im Tierpark. Fast neun Monate mussten die Besucher warten, um endlich Antworten auf zwei wichtige Fragen zu erhalten. Und endlich redete der Zoo Klartext.

Gelsenkirchen: Tier-Babys! Doch es gibt eine traurige Nachricht

Die Rede ist nicht von einer neuen Popcorn-Maschine, sondern von Nachwuchs! Logisch, dass sich bei so einer Geburt nicht nur die Tierpfleger freuen, sondern auch die zahlreichen Besucher. Allerdings geht es hier nicht um Elefanten oder gar Giraffen, sondern um kleine Primaten.

„Es gibt freudige Nachrichten aus der Erlebniswelt Asien: Die Nördlichen Grauen Schlankloris haben Nachwuchs bekommen“, schrieb so der Zoo in einem Beitrag auf Facebook. Chunk brachte am 25. Februar 2024 erstmals Nachwuchs zur Welt, den die Tierpfleger kurz nach 8 Uhr morgens entdeckten. (⇾ wir berichteten bereits). Doch nicht nur das wurde bekannt geben, sondern auch, dass es sich um Zwillinge handelt!

Hier kannst du dir Chuck anschauen:

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Zoom Gelsenkirchen: Blick ins Gehege haut Besucher völlig aus den Socken – „Fasziniert“ +++

Zunächst war die Freude über den doppelten Nachwuchs riesig, doch bereits im März musste der Zoo mitteilen, dass eines der Jungtiere „tot aufgefunden“ wurde. Doch trotz dieser traurigen Nachricht konnte versichert werden, dass es dem zweiten Baby gut geht, ebenso wie der Mutter. Und nun – einige Monate später – konnte endlich das Geschlecht bekannt gegeben werden.

Mädchen oder Bub? Nun gibt es Gewissheit

Wie eine Tierpflegerin jetzt auf Instagram verriet, hat der Zoo „ein weibliches Jungtier bekommen“. Und das hört auf den Namen Zuki, wie weiter verraten wurde. Was das bedeutet? „Frei aus dem Japanischen übersetzt heißt das geliebt.“ Logisch, dass die Freude der User über diese zuckersüße Nachricht riesig war.

So haben bereits mehr als 370 Personen (Stand: 10. November 2024) den Beitrag mit einem viralen Herz versehen. Und nicht nur das! Sie hinterließen auch liebe Worte – so schrieb eine Userin: „Einfach total süß“.

Hier kannst du dir Zuki ansehen:

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Und Recht hat sie. Und wer das Baby jetzt sehen will, kann es noch in Gelsenkirchen besuchen.