Zoom Gelsenkirchen: Blick ins Gehege haut Besucher völlig aus den Socken – „Fasziniert“

Im Zoom Gelsenkirchen gibt es einige Tiere zu bestaunen – und seit Montag (4. November) eins mehr. Besucher sind bei dem Anblick, den ihnen der Zoo in das Gehege gewährt, völlig hin und weg.

Der Zoom Gelsenkirchen hat freudige Nachrichten zu verkünden! Ab sofort können Besucher den Panda Akeno bestaunen. Per Video aus dem Gehege macht der Zoo es auf seinem Facebook-Account offiziell.

+++In dieser Ruhrgebietsstadt leben die glücklichsten Menschen – ihr Ruf ist deutlich schlechter+++

Zoom Gelsenkirchen gewährt Facebook-Nutzern Blick ins Gehege

„Der Kleine Panda Akeno ist seit gestern zusammen mit Weibchen Pushpa in der Anlage zu sehen. Das Männchen ist freundlich und zutraulich. Es ist momentan sehr aktiv und erkundet sein neues Zuhause ganz genau. Gestern ist es bereits auf allen Bäumen bis nach ganz oben geklettert. Pushpa beobachtet Akeno neugierig auf seinen Touren durch das Gehege“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Auch interessant für dich: Zoo Dortmund: Tier muss Park verlassen – kurze Zeit später sehen die Pfleger dieses Foto

In dem Video ist zu sehen, wie Akeno von der Veterinärstation aus, in der er seine Quarantäne verbracht hatte, in die Anlage in der Erlebniswelt Asien gebracht wurde. Dort lernte er seinen Stall kennen und lief von da aus zum ersten Mal auf die Außenanlage.

Zoom Gelsenkirchen: Die Besucher erfreuen sich an dem Anblick

„Wir freuen uns, dass Pushpa und Akeno nun zusammen in der Anlage leben. Kommt die beiden doch mal besuchen“, fordert der Zoom seine Besucher auf.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und die sind bei dem Anblick völlig aus dem Häuschen. „Wie schön“ und „Ich war gestern zufällig dabei. Alle Leute, die dabeistanden, waren sehr still und haben fasziniert zugesehen. Auch meine Hündin war dabei. Es war sehr schön zu sehen. Liebe Grüße an die freundliche Tierpflegerin, mit der ich kurz gesprochen habe“, heißt es in der Kommentarspalte unter dem Video-Beitrag.