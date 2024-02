Zoom Gelsenkirchen: Ereignis in Gehege reißt alle mit – „Kleines Wunder“

Im Zoom Gelsenkirchen hat sich in den letzten Tagen etwas entwickelt, was nicht nur die Besucher, sondern auch die Tierpfleger gut staunen lässt. In den sozialen Netzwerken erlaubt der beliebte Zoo in NRW allen Interessierten einen ersten Einblick in das, was sich dort in der Erlebniswelt Asien zugetragen hat. Die euphorischen Besucher trauen ihren Augen kaum, als sie das sehen.

Nachwuchs im Zoo ist nicht nur für die Besucher stets ein Highlight, auch die Tierpfleger fiebern mit ihren Schützlingen mit. Umso erfreulicher, wenn Mutter und Jungtier nach der Geburt wohl auf sind. Dieses Weibchen überraschte allerdings alle, als sie nicht nur ein Nachkommen zur Welt brachte, sondern plötzlich Zwillinge das Licht der Welt erblickten.

Zoom Gelsenkirchen: Nachwuchs-Wunder lässt Besucher staunen

„Es gibt freudige Nachrichten aus der Erlebniswelt Asien: Die Nördlichen Grauen Schlankloris haben Nachwuchs bekommen“, schreibt der umgestaltete ehemalige Ruhr-Zoo in einem Beitrag auf Facebook. Das Weibchen Chunk hat am 25. Februar 2024 ihr erstes Jungtier auf die Welt gebracht, das die Tierpfleger um kurz nach 8 Uhr entdeckten. Sie erledigten nur das Nötigste, um dem Schlankloriweibchen schnell Ruhe zu gönnen. Nur wenig später dann die große Überraschung: Ein zweites Schlanklorijunges hat sich dazu gesellt.

„Nach einer Tragzeit von 157 bis 162 Tagen bringen Schlankloriweibchen in der Regel ein Junges zur Welt, Zwillinge sind seltener“, schreibt der Zoom Gelsenkirchen weiter. Eins steht fest: Diese Überraschung ist der fünf Jahre alten Chunk auf jeden Fall gelungen. Dieses besondere Ereignis stößt besonders bei den Zoo-Fans in der Kommentarspalte auf positive Resonanz.

„Erneut ein wunderbarer Beweis für eure liebevolle und tolle Pflege“, lobt ein Kommentator die Fürsorge der Tierpfleger. „Ein Zeichen, dass es den Schlankloris bei euch gut geht“, wird eine andere Stimme laut. „Ist immer ein kleines Wunder die Geburt und dann auch noch Zwillinge“, fasst eine andere Zoo-Liebhaberin die Situation zusammen. So schnell werden die Besucher und die Tierpfleger diese besondere Geburt wohl nicht vergessen.