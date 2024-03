Zoom Gelsenkirchen stellt Kamera in Gehege auf – Besucher ahnten nichts davon

Da hat der Zoom Gelsenkirchen also heimlich ein Gehege im Zoo gefilmt? Das wäre ja schon eine Story für sich, doch was dabei herauskam, dürfte die Besucher noch weiter in Staunen versetzen.

Denn bisher waren die Besucher überhaupt nicht erlaubt in diesem Bereich des Zoom Gelsenkirchen. Die Aufnahmen stammen nämlich aus der Quarantänestation und zeigen den neuesten Zuwachs im Zoo – ein besonders charmantes Kerlchen.

Zoom Gelsenkirchen filmt Neuankömmling

„In unserem Video gibt es einen kleinen Rückblick auf die Ankunft eines männlichen Rüsselspringers aus dem Zoopark Erfurt“, teilt der Zoom Zoo die Aufnahmen von dem kleinen Mäuschen. Der musste nämlich um die vier Wochen hinter verschlossenen Türen bleiben und zahlreiche Tests über sich ergehen lassen. Kotproben, die Überwachung seines Fressverhaltens und weitere Untersuchungen standen innerhalb dieser Zeit an.

Eine Tierpflegerin nimmt die Zuschauer in dem Video erstmals mit hinter die Kulissen und zeigt ihnen, wo der Rüsselspringer die letzten Wochen seine Zeit verbracht hat. Dort sitzt er quarantäne-bedingt alleine in einem Glaskasten. Doch wird gut für ihn gesorgt. Vor allem kulinarisch. Es gibt Körner, Insekten und Gemüse. Und als die Pflegerin die Kamera aktiviert und den Raum verlässt, geht es richtig rund.

Zoom Gelsenkirchen verspricht mehr

Der kleine Springer ist nämlich sehr scheu und kommt erst aus seinem Häuschen, wenn die Pfleger verschwunden sind. Und so hüpft er auch schon kurze Zeit später hinaus und beschnüffelt sein Mittagessen. Besonders die Mehlwürmer scheinen ihm zu gefallen. In kürzester Zeit hat er sie weggemampft. Und dann springt er flink weiter und „dekoriert“ noch ein bisschen sein zu Hause um. „Wie süß“, findet eine Nutzerin, die das Video kommentiert.

Mittlerweile ist der kleine Mann jedoch nicht mehr in dem Glaskasten. Denn nach absolvierter Quarantäne-Zeit dürfte er endlich zu dem Weibchen in die Erlebniswelt Afrika ziehen. Jetzt können ihn auch alle Besucher in seinem Terrarium direkt am Eingang im ELE Dschungel Abenteuer sehen.

Aber solche Szenen wie in dem Video sind natürlich trotzdem einmalig. Und wie der Zoom Gelsenkirchen bereits andeutet, dürfte bald noch weiterer Content über den Rüsselspringer kommen. Man darf also gespannt sein.