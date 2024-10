Zoom Gelsenkirchen: Pflegerin will sich um Tiere kümmern – sie ahnt nicht, was hinter ihrem Rücken passiert

Im Zoom Gelsenkirchen bekommen die Tiere das Rundumsorglos-Paket. Sie werden gefüttert, gebettet, unterhalten und bekommen natürlich die medizinische Versorgung, die sie benötigen. Doch damit die Behandlungen reibungslos und möglich stressfrei für die Tiere über die Bühne gehen kann, ist viel Arbeit von Nöten,

Und genau für solche Fälle üben die Tierpfleger regelmäßig mit ihren Bewohnern im Zoom Gelsenkirchen. Auch die Besucher sollen nun Einblicke in das Training bekommen, doch genau das nutzte ein Tier nun clever aus.

Zoom Gelsenkirchen übt für den Ernstfall

An diesem Tag steht das Kistentraining mit den Streifenskunks Luigi, Daisy und Peach an. Wie es auch bei Katzen beispielsweise üblich ist, sollen die Streifenskunks erst in eine Kiste gehen, um mit dieser zur Veterinärstation gebracht zu werden. In einem Video auf Instagram versucht Tierpflegerin Kira am Samstag (12. Oktober) gerade zu erklären, wieso das Training so wichtig ist. Während sie in die Kamera spricht, schleicht sich ein Streifenskunks von hinten an. In dem kurzen unachtsamen Moment der Tierpflegerin stibitzt Luigi ein Küken aus einem Pappbecher, das eigentlich erst für später gedacht war.

Doch über solche kleinen frechen Aktionen kann Kira gut lachen. „Du kleiner Dieb“, schimpft sie scherzhaft. Immerhin darf auch der Spaß bei dem Training nicht zu kurz kommen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Luigi ja auch nicht, dass ihn noch mehr Leckereien erwarten. Denn mit kleinen Leckerlies versucht die Tierpflegerin die Tiere in die Box zu locken.

Aber auch beim Training haben die Tiere so ihre eigenen Vorstellungen. So knabbert Daisy lieber an der Kiste, als hineinzugehen. Und wie Kira in dem Video verrät, ist Peach offenbar allgemein das kleine Sorgenkind bei diesem Training. „Sie war noch nie drin“, erklärt sie. An diesem Tag wagt sie sich sogar fast komplett rein – sehr zur Freude der Tierpfleger der Zoom Gelsenkirchen.