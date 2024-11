Zoom Gelsenkirchen: Video aus Gehege geht um – Besucher reiben sich die Augen

Im Zoom Gelsenkirchen können Besucher täglich zahlreiche Tiere bestaunen – und das ganz nah. Hier kommen sowohl Groß als auch Klein in den Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien auf ihre Kosten und können einen ereignisreichen Ausflug erleben.

So teilt der Zoom Gelsenkirchen regelmäßig auch Szenen, die hinter den Kulissen stattfinden. Ein Video auf der Social-Media-Plattform Instagram lässt die Zuschauer jetzt staunen. Das ist eine Premiere!

Zoom Gelsenkirchen: Besucher trauen ihren Augen kaum

In dem Video ist der kleine Panda Akeno zu sehen. Dieser wurde gerade von den Pflegern aus der Veterinärstation des Zoom Gelsenkirchen, in der er seine Quarantäne verbracht hat, in sein neues Zuhause in der Erlebniswelt Asien gebracht. Gemeinsam mit dem Panda-Weibchen Pushpa darf Akeno nun auf der Anlage leben.

Erst lernte der kleine Panda den Stall kennen und kam von dort aus schließlich auf die Außenanlage in der Zoom Erlebniswelt in Asien. Es ist das erste Mal, dass er das Gehege erkunden darf! Man nennt die kleinen Pandas auch rote Pandas. Sie sind normalerweise im östlichen Himalaya und im Südwesten Chinas beheimatet.

Akeno sei sehr aktiv und erkunde sein neues Zuhause ganz genau, wie der Zoom Gelsenkirchen berichtet. „Gestern ist es bereits auf allen Bäumen bis nach ganz oben geklettert. Pushpa beobachtet Akeno neugierig auf seinen Touren durch das Gehege“, heißt es unter dem Beitrag. Auch in den Kommentaren des Beitrags sind die User sichtlich gerührt: „Wie schön“, schreibt eine Followerin.