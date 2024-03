Zoom Gelsenkirchen: Besucher machen Luftsprünge – beliebte Attraktion kehrt zurück

Jetzt klopft der Sommer an der Tür – auch im Zoom Gelsenkirchen! Der Tierpark im Ruhrgebiet gehört zu den beliebtesten seiner Art, lockt täglich Tausende Besucher an. Logisch, dass da die Fans mit den Hufen scharren, wenn es in die Sommersaison geht. Jetzt endlich ist es so weit – auch der Zoom Gelsenkirchen startet wie die anderen Pott-Zoos in die Sommersaison!

Ab sofort kann man den Zoo von 9 Uhr bis 18 Uhr besuchen, ab dem 1. April dann sogar bis 18.30 Uhr. Wie der Zoom Gelsenkirchen mitteilt, wird es wegen der längeren Öffnungszeiten auch mehr Erlebnisse und mehr Entdeckungsmöglichkeiten geben – vor allem eine beliebte Attraktion wird sehnlichst erwartet.

Zoom Gelsenkirchen: Besucher machen Luftsprünge

Eines vorweg: Auch in der Sommersaison bewegen sich die Preise für den Eintritt auf ähnlichem Niveau wie vorher. Erwachsene zahlen 21,50 Euro, Kinder zwischen vier und zwölf Jahren 14 Euro. Eine Neuerung gibt es für Kurzentschlossene: Wer ab 16 Uhr in den Zoo marschiert, zahlt für das „Feierabend-Ticket“ einen vergünstigten Eintrittspreis.

Doch auch wegen der Rückkehr einer beliebten Attraktion machen Besucher Luftsprünge: Denn mit Beginn der Sommersaison ist die Bootsfahrt „African Queen“ zurück, die in der Erlebniswelt Afrika geöffnet hat. Hier können Besucher auf einem Boot an Paviane vorbeifahren, dazu noch Tiere der Feucht- und Grassavanne aus der Nähe beobachten.

Beliebte Attraktion kehrt zurück

Dabei dauert eine Fahrt etwa 20 Minuten, führt auf dem 240 Meter langen und 60 Meter breiten Afrikasee. Auch Flusspferde, Nashörner und Flamingos kann man aus der Nähe beobachten. Nebenbei grasen noch Zebras am Ufer. Unter Kennern gehört diese Wasserfahrt zu den abwechslungsreichsten Erlebnissen im ganzen Zoom Gelsenkirchen. Kein Wunder, dass sich da die Besucher freuen…