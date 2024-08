Zoom Gelsenkirchen macht es offiziell – Besucher haben Gewissheit

Am Wochenende war wieder was los im Zoom Gelsenkirchen. Doch die Besucher haben davon gar nichts mitbekommen. Erst jetzt rückt der Zoo mit der Sprache raus.

So ist am Sonntag (4. August) ein Junges auf die Welt gekommen. Der neueste Bewohner im Zoom Gelsenkirchen erfreut sich bester Gesundheit und ist bereits auf dem Gelände für alle Besucher zu sehen.

Zoom Gelsenkirchen freut sich über Geburt

Es ist ein Mädchen, verkündet der Gelsenkirchener Zoo freudig. „Wir freuen uns sehr, dass Hinterwälder Rind Vroni am Sonntagmittag ein gesundes Kalb zur Welt gebracht hat.“ Es gibt sogar schon einen Namen für das Kälbchen: Zenzi soll es heißen.

„Vater ist Bulle Seppl, der ebenfalls in der Zoom Erlebniswelt geboren wurde und inzwischen in einem Beweidungsprojekt in Frankenau, Hessen, lebt.“ So bekommt er von seinem Vaterglück leider gar nichts mehr mit. Dafür kümmert sich Mama Vroni umso liebevoller um die Kleine. Schließlich war es ihr erstes Kälbchen, wie der Zoo ergänzt.

Zoom Gelsenkirchen: Besucher schockverliebt

Tatsächlich zählen die Hinterwälder Rinder zu den gefährdeten Nutztierrassen. Für die heutigen Maßstäbe produzieren die Kühe nicht mehr ausreichend Milch, werden also nicht mehr gezüchtet. Darum beteiligt sich der Tierpark an dem Erhalt der Rasse.

Mit ihrem dunkelbraunen Fell und dem weißen Kopf verzaubert Zenzi schon jetzt alle Besucher. So stakst sie noch etwas wacklig auf den Beinen bereits gemeinsam mit ihrer Mutter im Gehege vom Grimberger Hof hin und her. „So süß“, freut sich eine Besucherin und kommentiert die Fotos von Zenzi auf Facebook. „Einfach zum Verlieben“, meint auch eine andere.