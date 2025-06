Zoom Gelsenkirchen stellt Kamera im Gehege auf – dann passiert es zum ersten Mal

Der Zoom Gelsenkirchen ist im Ruhrgebiet eine der Top-Adressen für Tierfans. Vier verschiedene Themenwelten und einzigartige Tiere wie Antonia, der kleinste Eisbär der Welt, machen den Zoo auch über die Grenzen des Reviers hinaus bekannt.

Besucher können den Tieren nicht nur bei ihren Ausflügen nah kommen. Mittels Kameras nehmen die Pfleger im Zoom Gelsenkirchen auch immer wieder mit in die Tier-Gehege. Dabei konnte jetzt ein ganz besonderer Moment eingefangen werden.

Zoom Gelsenkirchen zeigt es deutlich

Diese Szenen berühren das Herz jedes Besuchers! Sie zeigen die Flusspferde bei ihrem ersten Ausflug in diesem Jahr in die Außenanlage. Für Flusspferd-Dame Rupia war es dabei ein ganz besonderes Erlebnis. Denn da sie erst im Vorjahr in den Zoom Gelsenkirchen zog, sah sie die Außenanlage des Pott-Zoos zum allerersten Mal.

„Neugierig erkundete sie unter den Blicken der Tierpfleger das Gras, die Pflanzen und natürlich auch das Wasser, in dem sie sich offensichtlich sehr wohl fühlte“, fasste das Zoom-Team die Szenen zusammen und animierte: „Begleitet Rupia im Video auf ihren ersten Schritten.“

Besucher sind begeistert

In der Sommersaison bekommen die Besucher des Zoom Gelsenkirchen jetzt täglich die Gelegenheit, die Dickhäuter auf der Außenanlage zu beobachten. Nur bei Nacht geht es für sie zurück in den Stall. Dabei teilte der Zoom Gelsenkirchen sogar einen besonderen Tipp: „Am schönsten ist das natürlich vom Boot der African Queen aus.“

Vermissen müssen die Fans der Flusspferde allerdings gerade noch den 55-jährigen Ernie. Er wird seinen Mitbewohnern erst in die Außenanlage folgen, wenn es dort auch nachts warm genug ist. Die Besucher sind aber auch schon nach den Szenen der beiden Dickhäuter außer sich. „Wie schön“, „Da geht mein Herz auf“ oder „Wie süß“ ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.