Zoom Gelsenkirchen: Pfleger lassen neues Tier ins Gehege – jetzt können sie nur noch hoffen

In der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen war zuletzt viel los. Vor allem im Gehege der Flusspferde. Dort erleben nicht nur die beiden Bewohner Ernie und Asita aktuell eine aufregende Zeit. Auch die Besucher können das Treiben aus sicherer Entfernung beobachten.

Jetzt erklärt der Zoom Gelsenkirchen, was hier tatsächlich passiert ist.

Zoom Gelsenkirchen steckt Tiere zusammen

Die Pfleger vom Gelsenkirchener Zoo haben ein Update von den Flusspferden. Bei denen läuft nämlich aktuell die Vergesellschaftung mit einer neuen Mitbewohnerin. Und jetzt hat der Tierpark „tolle Neuigkeiten“ zu berichten. „Das junge Weibchen Rupia, das letztes Jahr aus dem Zoo Kopenhagen zu uns nach Gelsenkirchen gezogen ist, lebt jetzt tagsüber mit Ernie und Asita zusammen. Die Vergesellschaftung läuft super!“, freut sich das ganze Team.

Zunächst hatten die Pfleger Rupia und Asita miteinander bekanntgemacht. „Die beiden haben sich direkt gut verstanden.“ Und jetzt sind alle drei zusammen, auch Ernie ist mit von der Partei. „Der Bulle ist sehr interessiert an Rupia.“ Kein Wunder, ein neues Weibchen im Gehege dürfte Ernie gleich doppelt gefallen. Doch allzu aufdringlich sollte der Bulle bei seinen Annäherungsversuchen nicht sein: „Aber wenn er mal zu stürmisch wird, passt Asita auf die Dreijährige auf.“

Zoom Gelsenkirchen freut sich über Zuwachs

Dass es so gut laufen würde mit den Dreien, hätten sich die Tierpfleger wohl kaum vorstellen können. „Wir freuen uns riesig, dass alles so harmonisch verläuft!“ Auf Facebook teilen sie sogleich ein paar Beweisfotos aus der Tropenhalle ELE Dschungel, in der sich auch das Reich der Flusspferde befindet. Hier wird sich gegenseitig beschnüffelt und im Wasser herumgetollt.

Der Zoo lädt die Besucher dazu ein, sich das fröhlich-aufgeweckte Treiben in der Erlebniswelt Afrika selbst mit eigenen Augen anzusehen. Das lassen sich die nicht zweimal sagen. Eine Nutzerin kündigt schon an, die drei im Sommer zu besuchen, wenn sie auch wieder draußen auf der Anlage zu sehen sind.