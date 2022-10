Zoom Gelsenkirchen: Nichts für schwache Nerven! Besucher baff – als sie sehen, was dieser Tierpfleger macht

Tiere sind schon faszinierende Geschöpfe – vor allem, wenn es sich dabei um Tiere handelt, die es bei uns in Deutschland gar nicht in freier Wildbahn zu bestaunen gibt. Im Zoom Gelsenkirchen können Besucher Giraffen, Elefanten und Co. aus nächster Nähe beobachten. Doch DIESER Anblick ist wahrlich nichts für schwache Nerven.

Für viele Menschen ist der Besuch im Zoom Gelsenkirchen ein echtes Abenteuer. Der Tierpark versucht seinen Besuchern die Tierwelt so nah wie möglich zu bringen. Doch alles zu sehen, bekommt man auch live vor Ort nicht. Dafür gibt der Tierpark aber auf seinem Facebook-Kanal regelmäßig einen Einblick hinter die Kulissen.

Zoom Gelsenkirchen zeigt faszinierende Flusspferd-Szenen

So auch mit diesem Video: Es zeigt einen Tierpfleger, der einem Nilpferd in sein imposant großes Maul greift, um ihm die Essensreste zu entfernen! Und das Tier lässt die Prozedur ganz ohne Probleme über sich ergehen. Zu dem Video schreibt der Zoo: „Flusspferdbulle Ernie bei der täglichen Maulhygiene – das beliebte Tier ist mittlerweile schon 52 Jahre alt und hat seit längerer Zeit nicht mehr alle Zähne im Maul. Dadurch sammeln sich Futterreste in den Backentaschen, die ihm Probleme bereiten könnten, wenn sie nicht regelmäßig entfernt werden. Unsere Tierpfleger kümmern sich darum, jeden Tag einen tiefen Blick in sein Maul zu werfen und es zu säubern.“

Ernie sei darauf trainiert sein Maul auf Kommando zu öffnen und werde dafür von den Pflegern mit Futter belohnt. Bei diesem sogenannten „Medical Training“ können die Tierpfleger schauen, ob im Maul alles in Ordnung ist, heißt es weiter vom Zoom.

Zoom Gelsenkirchen: Besucher völlig geflasht von Anblick

Und die Besucher sind bei dem Anblick völlig baff. „Wie brav er das macht, unglaublich“, „Da ist von allen beiden Seiten ein ganz großes Vertrauen vorhanden. Das macht Ernie nicht nur toll, auch an die Pfleger ein ganz großes Lob für die tolle Arbeit, die sie täglich leisten“ und „Das lässt er sich aber gut gefallen“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Einfach nur faszinierend, dieser Anblick, den der Zoom Gelsenkirchen uns da gewährt. Das Video kannst du dir hier ansehen.