Zoom Gelsenkirchen: Besucher blicken voller Bangen ins Gehege – sie können nur noch hoffen

Was gehört zu jedem EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft dazu? Natürlich – ein Orakel, das den Sieger voraussagt!

Spätestens seit Krake Paul sind tierische Orakel bei Europa- oder Weltmeisterschaften feste Tradition. Im Zoom Gelsenkirchen dürfen die cleveren Erdmännchen ihre Prognosen für die Spiele der DFB-Elf abgegeben. Auch jetzt starren die Besucher wieder voller Bangen ins Gehege, um zu erfahren, wie das zweite Gruppenspiel von Deutschland gegen Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) wohl ausgehen wird.

Zoom Gelsenkirchen: Banger Blick ins Gehege

In den sozialen Medien teilt der Zoom Gelsenkirchen das entsprechende Video. Im Sand des Erdmännchen-Geheges sind sowohl deutsche als auch ungarische Flaggen aufgestellt. Genau in die Mitte dazwischen – also quasi in den Anstoßkreis – legen sie eine metallene Kugel, mit der die neugierigen Erdmännchen nun spielen dürfen.

Wo auch immer die Tierchen den Ball hintreiben – zur deutschen oder zu ungarischen Flagge – entscheidet, wer das Spiel am Abend gewinnen wird.

Erdmännchen-Orakel: Wie geht das Spiel Deutschland – Ungarn aus?

Es dauert nur wenige Sekunden und schon zeichnet sich eine deutliche Tendenz ab: In den Augen der Erdmännchen ist die deutsche Mannschaft offenbar der klare Favorit. Schnell bewegt sich die Kugel in Richtung Schwarz-Rot-Gold – und bleibt dort auch am Ende liegen.

Erleichterung pur auch bei den Followern des Zoom Gelsenkirchen. „Na, jetzt kann ich ja beruhigt das Spiel heute Abend ansehen“, atmet eine Userin auf. Und eine andere behauptet sogar: „Großartig, da schaue ich noch lieber zu als bei den menschlichen Fußballern.“

Wie das Spiel verläuft, erfährst du ab 18 Uhr, wenn das zweite EM-Spiel der DFB-Elf angepfiffen wird.