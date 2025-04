Zoom Erlebniswelt: Tierpfleger im Gehege – plötzlich wird es turbulent

Die Zoos in NRW gehören meist weit über ihre Stadtgrenzen hinaus zu DEN Attraktionen in der Region. So auch die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen – im Schnitt verzeichnet der Zoo im Ruhrpott um die 800.000 Besucher pro Jahr!

Für sie alle – und natürlich auch, um neue Besucher dazu zu gewinnen – hat auch die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen eine aktive Social-Media-Präsenz. Dort gewährt man den Followern Einblicke in den Zoo-Alltag, die sie bei einem alltäglichen Besuch nicht immer zu Gesicht bekommen. So wie beispielsweise diese turbulenten Szenen aus einem Affengehege…

Zoom Erlebniswelt: Aufruhr im Affengehege

Der Zoo teilt ein Video aus der Anlage der Westafrikanischen Schimpansen. Hier „kann es ganz schön laut werden“, schreibt der Tierpark. Der Grund für den Aufruhr? Natürlich Futter!

„Sobald unsere Tierpfleger das Futter auf der weitläufigen Außenanlage verteilen, wird es erst einmal turbulent, denn jeder möchte natürlich etwas abbekommen“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag. Im Video ist es deutlich zu hören: Während die Pfleger draußen ihrer Arbeit nachgehen, ist das Geschrei der Schimpansen drinnen – die durch die Fenster natürlich alles genauestens beobachten – fast schon ohrenbetäubend.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch sobald sich die Türen öffnen und die Schimpansen hinaus dürfen, gibt es das volle Kontrastprogramm!

Beim Fressen ist plötzlich alles anders

Plötzlich ist von den Menschenaffen kein Mucks mehr zu hören. Jeder Schimpanse sucht hochkonzentriert sein Futter – und genießt dann in aller Seelenruhe seine Mahlzeit. Kein Schreien, kein Zetern. Einfach nur zufriedenes, gesättigtes Schweigen.

Mehr News:

Wer sich das turbulente Spektakel live vor Ort ansehen will, kann Mittwochs und Sonntags in die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen kommen. An diesen Tagen findet jeweils um 14.30 Uhr eine kommentierte Fütterung der Schimpansen statt.