Zoom Gelsenkirchen: Besucher-Liebling ist tot – Tierfreunden zerreißt es das Herz! „Sehr traurig“

Die Flaggen in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen stehen auf halbmast. Denn wie der Zoo am Freitag (28. März) mitteilte, weilt eine ganz besondere Bewohnerin nicht mehr unter uns.

Die Rede ist von Erdmännchen „Oma“, das eine ganz besondere Leistung vollbracht hatte. Der Abschied von der alten Dame fällt daher in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen besonders schwer.

Zoom Gelsenkirchen trauert um Erdmännchen-Oma

Eigentlich beträgt die Lebenserwartung von Erdmännchen etwa 12 bis 14 Jahre. „Oma“ wurde allerdings noch zu einer Zeit geboren, da hieß der Zoo in Gelsenkirchen noch gar nicht Zoom Erlebniswelt, sondern Ruhr-Zoo, nämlich am 17. August 2007. Somit feierte das Säugetier im vergangenen Jahr seinen 17. Geburtstag in Gelsenkirchen.

Damit ist sie nach Angaben der Verantwortlichen das weltweit vermutlich älteste Zoo-Erdmännchen gewesen. Doch das Alter forderte in den letzten Monaten seinen Tribut. „Sie fraß langsamer, Bewegungsabläufe wurden wackeliger, und sie hatte bereits einige Zähne verloren“, blickte die Zoom Gelsenkirchen am Freitag zurück.

Zoom Gelsenkirchen blieb keine Wahl

Während sie Mehlwürmer noch futtern konnte, mussten die Tierpfleger ihr bestimmte Speisen wie Mäuse und Küken zerkleinern. Trotz ihrer körperlichen Gebrechen blieb sie weiterhin fester Bestandteil ihrer Kolonie. „Sie verstand sich gut mit ihren Artgenossen und kuschelte sich besonders an kalten Tagen gern unter die Wärmelampe.“

Doch in letzter Zeit baute „Oma“ immer mehr ab, das Fressen fiel ihr schwer und ihr Zustand verschlechterte sich rapide. „Deshalb wurde schließlich die Entscheidung getroffen, sie zu euthanasieren“, teilten die Verantwortlichen mit.

Der Abschied fällt Besuchern schwer. „Sehr traurig, dass sie nicht mehr da ist“, schreibt eine Frau bei Facebook. Eine andere hebt einen positiven Aspekt hervor: „Es ist schön, dass sie sanft aus dem Leben gehen darf. Für uns und besonders für ihre Pfleger ist es sehr traurig. Im Erdmännchen-Himmel haben sich die Erdmännchen sicher sehr gefreut.“

Ein tröstlicher Gedanke – auch, wenn „Oma“ eine große Lücke in den Herzen der Tierfreunde hinterlässt.