Urlaub: Jetzt ist es amtlich! Dieses Land hat die schönsten Strände

Du bist auf Urlaubssuche und möchtest einen der schönsten Strände der Welt sehen? Dann kann dir die „Blaue Flagge“ weiterhelfen. Dabei handelt es sich um ein anerkanntes Gütezeichen, welches an Strände vergeben wird, die besonders sauber und nachhaltig sind.

Um ein solches Gütezeichen zu erhalten, muss der jeweilige Strand mehrere Kriterien erfüllen. Unter anderem sind Standards in den Bereichen Wasserqualität, Umweltmanagement, Bildung und Information, Sicherheit und Zugang einzuhalten. Doch welches Land hat für einen Urlaub aktuell die schönsten Strände?

Urlaub: Dieses Land hat die schönsten Strände

Strände, die mit einer „Blauen Flagge“ ausgezeichnet sind, gibt es in zahlreichen Ländern. Besonders viele Strände wurden dieses Jahr allerdings in Spanien ausgezeichnet, wie „travelbook“ berichtet. Genauer gesagt sind es ganze 642 Stück in zahlreichen Urlaubsregionen!

++ Auch interessant: Urlaub in der Ferienwohnung: Griechenland und Italien sind out! HIER solltest du zuschlagen ++

Spanien verzeichnet damit sogar drei Auszeichnungen mehr für ihre Strände als letztes Jahr. Alleine in der Provinz Málaga wurden 45 „Blaue Flaggen“ vergeben. Können andere Länder da überhaupt noch mithalten?

++ Passend dazu: Flughafen Düsseldorf knackt 20-Millionen-Marke – DAS ist geplant ++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Diese Länder sind in der Top 5

Die Antwort lautet ganz klar: Ja! Denn auch in anderen Orten haben die Strände zahlreiche „Blaue Flaggen“ abgesahnt. Sie lohnen sich somit ebenfalls für einen Strand-Urlaub. Die Top 5 findest du hier:

Spanien, 642 Strände Griechenland, 583 Strände Türkei, 567 Strände Italien, 487 Strände Frankreich, 398 Strände

Hier mehr lesen:

Übrigens: Erhält ein Strand keine „Blaue Flagge“ heißt es nicht, dass er nicht trotzdem gut für einen Urlaub geeignet ist. Denn eine Auszeichnung erfolgt nur, wenn man einen Antrag stellt und entsprechende Informationen einreicht.