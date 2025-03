Zoom Gelsenkirchen: Wenige Stunden nach Geburt – Pfleger schauen erstaunt ins Gehege

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist eine beliebte Anlaufstelle für Tierliebhaber. Zu sehen gibt es dort unter anderem Löwen, Affen, Wölfe und zahlreiche andere Tiere. Sie sorgen immer wieder für Begeisterung.

Jetzt gibt es im Zoo Nachwuchs: Ein kleines Lämmchen wurde geboren und lässt die Mitarbeiter erstaunen.

Zoom Gelsenkirchen: Pfleger sind erstaunt

Auf Instagram verkündet die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen: „Gestern um 17 Uhr hat Moorschnucke Marla im Streichelzoo des Grimberger Hofs ein gesundes Lämmchen zur Welt gebracht!“ Das Lämmchen hört nun auf den Namen Xenia und hat seine Tierpfleger gleich nach der Geburt beeindruckt.

Sie ist „mit ihren gerade mal 24 Stunden schon erstaunlich aktiv – wie ihr im Video sehen könnt!“, heißt es in dem Post der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Grund dafür: Xenia ist offenbar ein Nestflüchtling. Bedeutet: Sie hat sich während der Tragzeit im Bauch der Mutter so weit entwickelt, dass sie unmittelbar nach der Geburt „fluchtbereit“ ist. Abhauen kann sie aber natürlich nicht!

Xenia’s Mutter passt auf sie auf

„Mutter Marla passt gut auf ihren Nachwuchs auf, während Xenia bereits die anderen Bewohner des Streichelzoos kennenlernen durfte“, berichten die Mitarbeiter der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen.

Xenia konnte bislang Mechelner Hühner, Zwergziegen und natürlich die anderen Schafe kennenlernen. Auch die Besucher kann sie bereits kennenlernen „Ihr könnt Xenia schon sehen, wenn ihr uns besucht! Sie darf sich frei im Streichelzoo bewegen, bleibt aber meist in den geschützten Bereichen oder im Stall“, heißt es in dem Post der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen.