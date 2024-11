Veltins Arena nachgebaut: Ergebnis ist brillant – kaum zu glauben, wer dahinter steckt

Nach knapp dreijähriger Bauzeit wurde die Veltins Arena im August 2001 fertiggestellt. Vor allem Fußballfans freuen sich über die knapp 62.000 Zuschauer fassende Arena, deren Dach auch geschlossen werden kann. Aber nicht nur das! Nicht nur Schalke-Fans, sondern auch Konzert- und Opernbesucher können sich über die XXL-Arena freuen. Immerhin performen dort immer wieder Promis und Sportler.

Und nicht nur das: Jetzt hat sogar ein Fan die Veltins-Arena nachgebaut! Und das ganz ohne große Maschinen und Bagger. Wie das Ergebnis angekommen ist? Die Fans waren völlig aus dem Häuschen.

Gelsenkirchen: Fan baut Veltins Arena wegen IHR nach

Eine Tournee, die in diesem Jahr wohl einige Rekorde brach. Dabei sorgte die amerikanische Sängerin gleich dreimal in Gelsenkirchen für jubelnde Fans. Und wer ist gemeint? Natürlich Mega-Star Taylor Swift und ihre „The Eras“-Tour. Doch offenbar konnte ein Fan nicht genug bekommen und baute die Arena nach.

Natürlich hat sie die Veltins Arena nicht 1:1 nachgebaut, sondern mit vielen kleinen Holzplatten, reichlich Fingerspitzengefühl und jeder Menge Klebstoff nachgestaltet. Zusätzlich hat sie allerlei Details rund um Taylor Swift eingefügt. So versah sie den Rahmen mit einzelnen Songtexten, malte bunte Blumen darauf und klebte sogar mehrere kleine Mini-Gitarren auf das Gestell.

Aber nicht nur der Rahmen wurde dekoriert, sondern auch die nachgebaute Bühne, auf der die Sängerin auftrat. So wurde das Podium mit bunten Blumen verschönert. Dabei teilte sie nicht nur das Ergebnis auf Instagram, sondern auch die einzelnen Arbeitsschritte sowie die Überraschungssongs, die Taylor Swift während der Tour zum Besten gab. Logisch, dass der Beitrag angesichts der schweißtreibenden Arbeit nicht nur tausende Likes, sondern auch zahlreiche Kommentare erhielt.

Arena reagiert nach Fan-Jubel

„Ich will ja nicht dramatisch sein, aber das ist die herrlichste Sache, die ich je gesehen habe“, jubelte so eine Userin. „Das ist so schön! Das brachte so viele Erinnerungen zurück“, freute sich auch eine andere Nutzerin. Doch nicht nur viele Swifties freuten sich, sondern auch die Veltins Arena kommentierte. So schrieben die Betreiber: „Wow. Ich liebe die Details!“

Hier kannst du dir die nachgebaute Veltins Arena anschauen:

Doch wer nun hofft, das nachgebaute Erinnerungsstück käuflich erwerben zu können, muss leider enttäuscht werden. Denn die Influencerin teilte bereits mit, dass „dieses Stück verkauft“ ist.