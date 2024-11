Veltins-Arena in Gelsenkirchen: WM-Hammer! Schalker können es kaum glauben

Schalker können gespannt sein, denn momentan wird diskutiert, in welcher Arena das Eröffnungsspiel einer bevorstehenden Weltmeisterschaft ausgetragen werden soll. Einer der zwei Optionen: die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Bereits im Jahr 2010 wurde die Weltmeisterschaft für Eishockey in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen eröffnet. Ein Ereignis, das sich vielleicht bei der nächsten Heim-WM, im Jahr 2027, wiederholen wird. Damals konnte man sogar mit 77.803 Zuschauern einen neuen Weltrekord aufstellen, wie „SPORT1“ berichtet.

Eishockey-WM 2027: Düsseldorf oder Gelsenkirchen?

Diesen Rekord konnte man jedoch bereits sieben Monate später übertrumpfen. Ein Collegespiel in Ann Arbor in Michigan/USA verzeichnete damals 104.173 Zuschauer. Momentan wird der Rekord von dem NHL Winter Classic 2014 zwischen den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs gehalten. Das Spiel wurde von 105.491 Zuschauern gesehen.

Auch die Heim-WM 2027 soll in einem Fußballstadion eröffnet werden. Welche genau es sein soll, steht jedoch noch zur Debatte. Auf einer Pressekonferenz erklärte der Generalsekretär Claus Gröbner vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB): „Wir brauchen einen Standort, den man komplett schließen kann.“

Daher gibt es nur zwei Optionen für das Eröffnungsspiel für die Eishockey-WM: „Da kommen nur zwei infrage: Gelsenkirchen oder Düsseldorf.“ Fans in NRW können sich also freuen, denn das Spiel wird wohl, wenn auch nicht in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, zumindest trotzdem in NRW stattfinden.

Veltins-Arena in Gelsenkirchen: Termine müssen abgeklärt werden

Die Weltmeisterschaft soll nach dem Eröffnungsspiel in Mannheim und in Düsseldorf ausgetragen werden, wie „SPORT1“ berichtet. Bis es zu einer genauen Entscheidung kommt, in welchem Stadion das Eröffnungsspiel stattfinden soll, kann es jedoch noch etwas dauern, da man den genauen Termin mit dem Weltverband IIHF abklären muss.

Gröbner erklärt, dass man noch überprüfen muss, „wie man das Spiel mit dem Fußballkalender zusammenbringt“. Jedoch erhofft man sich weiterhin, dass man tatsächlich die WM 2017 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen eröffnen kann. Gröbner berichtet: „Der Wunsch ist nach wie vor groß“, und vielleicht kann man bei diesem Spiel auch einen neuen Weltrekord aufstellen.