Was das Tierheim Gelsenkirchen hier zeigt, ist einfach bodenlos  – „Würde mich schämen“

Die Mitarbeiter des Tierheims Gelsenkirchen sind tagtäglich darin bestrebt, Tieren in Not ein vorübergehendes Zuhause zu schenken. Dabei freuen sich die Pfleger über jede Spende, welche sie von hilfsbereiten Menschen erhalten – jedenfalls fast…

Das Tierheim Gelsenkirchen ist, wie fast jedes Tierheim, auf Spenden angewiesen. Umso größer ist die Freude, wenn Sach- oder Geldspenden bei ihnen eintrudeln. Doch manche Spender schießen dabei übers Ziel hinaus. Auf seinem offiziellen Facebook-Account macht das Tierheim seinem Ärger jetzt Luft.

Tierheim Gelsenkirchen: Diese Spenden sind unter aller Kanone!

Vollurinierte Transportboxen, defektes Spielzeug: Das Tierheim Gelsenkirchen ärgert sich zuletzt über unbrauchbare Spenden. „Wir freuen uns sehr über Ihre Unterstützung in Form von Sachspenden – sie helfen uns dabei, unsere Schützlinge bestmöglich zu versorgen. Doch in letzter Zeit erreichen uns leider immer wieder Dinge, die wir nicht verwenden können: stark gebrauchte oder verschmutzte Gegenstände, defekte Transportboxen oder gar benutzte Katzenklos“, klagt das Tierheim in dem Social-Media-Post.

Diese Spenden seien nicht nur unhygienisch – sie bedeuten zusätzlichen Aufwand für die Pfleger. Zudem verursachen sie sogar Entsorgungskosten. „Was wir brauchen, sind Dinge, die auch Sie einem Tier in Ihrer Obhut noch bedenkenlos anbieten würden. Wenn Sie sich unsicher sind, ob eine Sachspende für unsere Tiere geeignet ist: Melden Sie sich gerne bei uns! Wir geben Ihnen ehrlich Rückmeldung und sagen Ihnen, was aktuell gebraucht wird“, appelliert das Tierheim Gelsenkirchen an die Spender.

Tierheim Gelsenkirchen: Tierfreunde sind sauer

Zahlreiche Tierfreunde können den Unmut der Tierheim-Mitarbeiter voll und ganz verstehen. „Ich würde mich schämen so etwas zu spenden“, heißt es von einer Person. „Wie dreist manche sind“, schreibt eine Frau. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich solche Vorfälle nicht weiter häufen…

