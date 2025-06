Pott-Stadt führt Schmutz-Skala an – Gelsenkirchen folgt erst auf Platz 2

In Nordrhein-Westfalen fährt eine erhebliche Anzahl von Fahrzeugen mit veralteten Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4. Laut Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zeigt sich hierbei eine deutliche regionale Variation.

Während in manchen Gegenden fast jedes dritte Auto betroffen ist, liegt der Anteil in anderen Gebieten deutlich niedriger. Gelsenkirchen zählt zu den Städten mit einem besonders hohen Anteil solcher Fahrzeuge.

Gelsenkirchen: Spitzenreiter bei alten Abgasnormen

Duisburg führt in NRW mit einem Anteil von 30,7 Prozent alter Fahrzeuge die Liste an. Gelsenkirchen kommt mit über 30 Prozent auf einen der Spitzenplätze. Auch Herne, Hamm, und der Kreis Minden-Lübbecke gehören zu den Regionen mit vielen Autos der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4. Bundesweit belegt Duisburg in dieser Statistik Platz drei, was den Zustand der Fahrzeugflotte in NRW verdeutlicht.

Am unteren Ende der Skala in NRW zeichnet sich der Kreis Euskirchen mit nur 20,1 Prozent alter Autos aus. Auch in Düsseldorf, Siegen-Wittgenstein und Olpe gibt es relativ wenige solcher Fahrzeuge. Gelsenkirchen liegt im direkten Vergleich deutlich weiter oben, was die Diskrepanz zwischen den Städten und Regionen in NRW zeigt.

Gelsenkirchens Kontrast zu sauberen Regionen

Besonders sauber sind Fahrzeuge im Kreis Euskirchen und den Städten Düsseldorf und Bochum, gemessen am Anteil von reinen Elektroautos und Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 6. In Gelsenkirchen hingegen ist der Anteil sauberer Fahrzeuge im Vergleich geringer, was die Unterschiede in der Fahrzeugflotte verdeutlicht.

Im bundesweiten Vergleich führt Wolfsburg bei sauberen Autos mit einem Anteil von 77,2 Prozent. Allerdings erklärt sich dies durch Eigenzulassungen und Firmenwagen aufgrund des dort ansässigen großen Autoherstellers. In Gelsenkirchen wird ebenfalls daran gearbeitet, den Anteil sauberer Fahrzeuge zu steigern, dennoch gibt es Luft nach oben (dpa/lnw).

