Robbie Williams in Gelsenkirchen: Fans nach Ticket-Vorverkauf fassungslos – „Kein Wunder bei den Preisen“

Im Jahr 2024 waren es Taylor Swift, Rammstein und AC/DC – 2025 folgen Bruce Springsteen, PUR, Iron Maiden und Robbie Williams! Auch im kommenden Sommer finden in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen wieder Konzerte der Superlative statt.

Robbie Williams ist sehr wahrscheinlich der spektakulärste Name im Line-up. Auf Schalke setzt er am 25. Juni 2025 den Startschuss für sage und schreibe sieben Konzerte in Deutschland, die er im Rahmen seiner Live-Tour 2025 gibt.

Am Freitag (15. November) begann der Ticket-Vorverkauf für das Robbie-Williams-Konzert in Gelsenkirchen. Und viele Fans konnten nicht fassen, was im Anschluss geschah.

Robbie Williams: Ticket-Verkauf für Gelsenkirchen

Beim Vorverkauf für die drei Konzerte von Taylor Swift in der Veltins-Arena war der Ansturm auf die Tickets gigantisch: Innerhalb weniger Minuten waren alle Termine restlos ausverkauft, die Website Ticketmaster brach zwischenzeitlich sogar zusammen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Entsprechend nervös saßen zahlreiche Robbie-Williams-Fans am Freitag (15. November) um Punkt 11 Uhr vor ihrem Rechner, um eines der Tickets zu ergattern und mit ein paar schnellen Klicks den anderen Interessenten zuvorzukommen. Schließlich hatte man ja bei den Swifties gesehen, wie groß der Run auf Konzerttickets von internationalen Superstars – zu denen Robbie Williams zweifellos gehört – sein kann.

Doch am Ende lief es anders als erwartet.

Fans jubeln über Tickets

Nach Minuten ausverkauft? Davon kann beim Robbie-Williams-Konzert auf Schalke nicht die Rede sein. Über eine Stunde nach Beginn des Vorverkaufs (Stand: 12.11 Uhr) ist nur eine von vier Sitzplatzkategorien ausverkauft – und auch in allen Stehplatz-Kategorien sind noch Tickets verfügbar.

Die Deutschland-Konzerte von Robbie Williams 2025:

25. Juni 2025 – Gelsenkirchen

30. Juni 2025 – Hannover

9. Juli 2025 – Leipzig

21. Juli 2025 – Berlin

22. Juli 2025 – Berlin

26. Juli 2025 – München

10. August 2025 – Frankfurt

Überall in den Kommentaren auf Facebook und Instagram jubeln Fans, dass sie wider Erwarten Tickets ergattert haben. „Der entspannteste Presale der Geschichte“, meint ein Nutzer nur ungläubig. Ein anderer User glaubt, den Grund zu kennen: „Bei den Preisen kein Wunder“. Bei Eventim kosten die Tickets zwischen 130 und 190 Euro, ein VIP-Hospitality-Ticket kostet 350 Euro. Doch andere Nutzer widersprechen: „Findest du? Habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet.“

Mehr News:

Ob sich die Fans deshalb Zeit lassen, weil Robbie Williams insgesamt sieben Deutschland-Konzerte gibt, während es bei Taylor Swift nur drei waren? Möglich. Aber eins ist sicher: Man kann fest davon ausgehen, dass am 25. Juni 2025 eine ausverkaufte Veltins-Arena auf Schalke zu den Hits von Robbie Williams abgehen wird!