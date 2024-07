Rammstein: Wahnsinn in Gelsenkirchen – Fans können es nicht fassen

Es wird heiß in Gelsenkirchen. Fünf Rammstein-Auftritte innerhalb von sechs Tagen in der Veltins-Arena auf Schalke. Wer die Band um den umstrittenen Sänger Till Lindemann kennt, der weiß: Bei den Konzerten wird ordentlich abgefackelt.

Die Pyro-Shows bei den Rammstein-Auftritten sind legendär. Die Fans können also sicher sein, dass ihnen ordentlich eingeheizt wird. Doch mittlerweile ist auch klar: Bei den fünf Shows in der Gelsenkirchener Arena warten komplett unterschiedliche Rahmenbedingungen auf die Fans.

++ Rammstein-Fans kommen nach Gelsenkirchen – „Swifties“ können sich Schmunzeln nicht verkneifen ++

Rammstein in Gelsenkirchen: Banger Blick in den Himmel

Ein geschlossenes Dach bei Rammstein-Konzerten? Angesichts der Fackelei und dem damit einhergehenden Rauch während der Shows ist das kaum denkbar. Anders als bei den Auftritten von Taylor Swift schauen die Fans vor den Konzerten also ganz genau Richtung Himmel.

Auch interessant: Hoffnungen in Gelsenkirchen begraben – Rammstein-Fans kassieren bittere Abfuhr

Zur Erleichterung aller dürfte es an den Konzert-Tagen in Gelsenkirchen nach dem Stand der Wettervorhersagen von Freitagnachmittag weitgehend trocken bleiben. Nur am Samstagnachmittag (27. Juli) drohen beim Vorglühen für das Konzert ein paar Regentropfen. Und dabei soll es für die Jahreszeit ungewöhnlich mild sein. Am Donnerstag prognostizierte Wetter-Experte Dominik Jung noch Höchsttemperaturen von 16 Grad für den zweiten Konzerttag. Neueste Prognosen deuten darauf hin, dass vielleicht doch die 20-Grad-Marke geknackt werden könnte.

Wetter-Wahnsinn in Gelsenkirchen

Doch je länger Rammstein in Gelsenkirchen verweilt, desto heißer wird es. Und das nicht nur sprichwörtlich. Beim Tour-Finale in Gelsenkirchen soll es sich auf bis zu 32 Grad aufheizen – ein Temperatur-Anstieg von zehn Grad innerhalb weniger Tage! Als würde sich das Wetter vom Pyro-Wahnsinn der Band anstecken lassen.

Mehr Themen:

Spätestens bei den letzten Konzerten in der Veltins-Arena werden die Fans also mächtig ins Schwitzen kommen.