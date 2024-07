Rammstein in Gelsenkirchen: Fan macht irre Entdeckung auf der Bühne – „Das war ja mal ein Anblick“

Erst Taylor Swift, dann Rammstein in Gelsenkirchen. Größer könnten die Gegensätze bei den beiden aufeinanderfolgenden Konzert-Highlights in der Veltins-Arena auf Schalke kaum sein. Auf der einen Seite der US-Popstar mit seinen bunt-glitzernden Fans – auf der anderen Seite die Hard-Rock-Band aus Deutschland mit ihren zumeist schwarz gekleideten Fans.

Im Vorfeld der Konzerte gab es die ein oder andere Stichelei zwischen den Fan-Gruppen. Die Rammstein-Anhänger beschwerten sich darüber, dass die Stadt Gelsenkirchen keine Gelegenheit ausließ, den „Swifties“ den roten Teppich auszurollen. Die wiederum prangerten den Hass an, der ihnen im Netz entgegen schwappte und konnten sich dann später ein Schmunzeln über eine Abfuhr der Stadt an Rammstein-Fans nicht verkneifen (mehr dazu hier >>>).

Umso überraschender ist eine Entdeckung, die ein Fan beim ersten von fünf Auftritten der Band um den umstrittenen Sänger Till Lindemann am Freitag (26. Juli) auf der Bühne gemacht hat.

++ Rammstein in Gelsenkirchen: Fans platzt der Kragen – selbst die Stadt ist „sehr irritiert“ ++

Rammstein-Fan schaut ganz genau hin

Feuer frei hieß es auf Schalke am Freitagabend. Das Rammstein-Konzert lieferte mal wieder einiges, was Pyro-Fans zur Ekstase bringt. In der epochalen Feuer-Show kann das ein oder andere Detail schon einmal untergehen. Ein Fan schaute allerdings bei Keyboarder Christian Lorenz, alias „Flake“, ganz genau hin.

Mehr zu den Rammstein-Shows auf Schalke: Wahnsinn in Gelsenkirchen – Fans können es nicht fassen

Der hat nämlich ein Outfit getragen, das die meisten Rammstein-Fans so wohl nicht an ihm erwartet hätten.

Hier hat Rammstein-Keyboarder Christian Lorenz, alias „Flake“, noch seine Jacke an. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Rammstein-Fan überrascht: „Das war ja mal ein Anblick“

Die Rede ist von einem Taylor-Swift-Shirt. „Das war ja mal ein Anblick“, schreibt ein Rammstein-Fan bei Twitter.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch die Nummer wirft Fragen auf. Viele Fans wundern sich, wie es wohl dazu kam, dass Christian Lorenz das Shirt trug. „Weil er es kann“, antwortet einer. Ein anderer klärt auf, dass er das Shirt beim Bad in der Menge während des „Boat Ride“ bekommen und es sich dann angezogen habe.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob der Keyboarder nun gleich zum „Swiftie“ mutiert ist oder das Shirt mit einer gesunden Portion Ironie getragen hat, ist noch nicht überliefert. Fest steht: Seine Fans feiern ihn für die Aktion: „Flake hat einfach den besten Humor.“

Mehr Themen:

Welche neun Worte Till Lindemann am ersten Abend auf Schalke an sein Publikum richtete, kannst du hier nachlesen >>>