Netto in Gelsenkirchen brennt – plötzlich überschlagen sich die Ereignisse ++ weitere Brände lassen Schlimmes vermuten

Großeinsatz mitten in der Nacht von Montag (10. Juni) auf Dienstag bei einer Netto-Filiale in Gelsenkirchen! Nach Informationen von DER WESTEN ging der Alarm aus der Discounter-Filiale an der Mühlenfeldstraße gegen 2 Uhr bei der Feuerwehr Gelsenkirchen ein.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie die das Feuer bereits sehen. Wie sich herausstellte, war eine Müllpresse unter dem Dach der Anlieferung des Netto-Marktes in Brand geraten. Doch dabei blieb es nicht.

+++ Netto Rückruf: Pflanzenschutzmittel nachgewiesen – DIESES Lebensmittel soll nicht verzehrt werden +++

Netto in Gelsenkirchen in Flammen: Großeinsatz!

Nach Angaben der Feuerwehr breiteten sich die Flammen auf das Flachdach des Discounters aus. Dadurch geriet immer mehr Material in Brand. Zugleich drang der Brandrauch in die Räumlichkeiten der Netto-Filiale.

Mehr aus Gelsenkirchen: AfD-Beben bei Europawahl – DIESE Zahl aus der Ruhrpott-Stadt schockiert besonders

Die Feuerwehr Gelsenkirchen schickte gleich mehrere Löschzüge, um die Flammen zu bekämpfen. Um an die Brandherde zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte große Teile des Daches aufwendig abtragen.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen kämpft gegen die Flammen bei Netto. Foto: WTVnews/Weber

Wie geht es weiter mit der Netto-Filiale?

Der Feuerwehr gelang es schließlich noch in der Nacht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Doch der Brand hatte üble Konsequenzen: Denn die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass die Waren durch die starke Rauchausdehnung innerhalb der Netto-Filiale zerstört wurden. Daher ist von einem hohen Sachschaden auszugehen. Wann der Discounter an der Mühlenfeldstraße in Gelsenkirchen wieder öffnen kann, ist völlig unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mehr Themen:

Doch kaum war der Brand gelöscht, brannte es in unmittelbarer Nachbarschaft erneut. Ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen bestätigte auf Nachfrage von DER WESTEN, dass gegen 4.10 Uhr ein Kleinwagen an der Plutostraße, Ecke Hohenzollernstraße in Flammen aufging.

Das Auto brannte komplett aus. Foto: WTV News / Weber

Nur 35 Minuten später fing eine Garage in der Kleingartenanlage Emschertal Feuer. Treibt etwa ein Feuerteufel sein Unwesen in Bulmke-Hüllen? „Wir ermitteln in alle Richtungen“, erklärte der Gelsenkirchener Polizeisprecher zunächst. Drei Brände in unmittelbarer Umgebung, so kurz hintereinander sei „nichts Alltägliches“ und „auf jeden Fall auffällig“. Im weiteren verlauf erklärte die Polizei, dass zumindest beim Netto-Brand von mutwilliger oder fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen werden muss.

Schon wieder eine Feuer in der Nähe

Am späten Dienstagabend (11. Juni) kam es zu einem erneuten Einsatz der Feuerwehr Gelsenkirchen. Gegen 23 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Ringstraße aus. Hier standen mehrere Müllcontainer vor einem Einfamilienhaus in Flammen. Das Feuer griff laut Informationen die DER WESTEN vorliegen vermutlich auf einen Imbissbetrieb in dem Gebäude über.

Am späten Dienstagabend brannten Müllcontainer vor einem Einfamilienhaus in Gelsenkirchen. Das Feuer schlug anscheinend auf das Gebäude über. Foto: WTVnews/Weber

Das Haus liegt nur unweit der vorherigen Feuer-Ereignisse in Gelsenkirchen. Doch die Vermutung eines Feuerteufels ist bisher noch reine Spekulation. Ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen konnte uns den erneuten Brand bestätigen und Brandstiftung zumindest nicht ausschließen. Auch wenn es nicht ungewöhnlich sei, dass Mülltonnen brennen, laufen aktuell die Ermittlungen zu den Geschehnissen an.

Du hast auffällige Beobachtungen in Bulmke-Hüllen oder in der Ringstraße gemacht? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Nummern: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.