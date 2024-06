Gelsenkirchen: 15-Jährige in Transporter gezogen und missbraucht! Verzweifelte Suche

Abscheuliche Tat am Mittwoch (19. Juni) in Gelsenkirchen. Eine junge Gelsenkirchenerin (15) tauchte am Mittwochabend um 19.30 Uhr auf einer Polizeiwache in Essen auf. Was sie zu Protokoll gibt, versetzte die Beamten sofort in Alarmbereitschaft.

Die 15-Jährige gab an, dass sie nach der Schule in einen weißen Transporter gezerrt worden sei. Danach sei die Jugendliche zu einem Haus verschleppt worden, wo sich zwei Männer an ihr vergangen hätten.

Gelsenkirchen: 15-Jährige gekidnappt

Nach Angaben der jungen Gelsenkirchenerin geschah es gegen 12 Uhr an einer Bushaltestelle an der Kranefeldstraße im Bereich Nordsternpark. Während sie auf eine Freundin wartete, habe plötzlich ein weißer Transporter neben ihr gehalten. Zwei Männer seien ausgestiegen und hätten sie ins Fahrzeug gezogen.

Mehr aus Gelsenkirchen: Pfand-Ärger beim Public-Viewing! Fan rastet aus: „Komm, lass sein“

Nach einer wilden Fahrt sie die 15-Jährige in ein ihr unbekanntes Haus verschleppt worden. Dort seien die Männer dann über sie hergefallen. Danach hätten die beiden Männer sie wieder zurück in den Transporter verfrachtet und erst auf der Hollestraße in Essen herausgelassen. Von dort machte sich die Jugendliche auf zur Polizei.

Hast du diesen Transporter gesehen?

Ihren Angaben zufolge seien die beiden Männer schwarz gekleidet gewesen und hätten Sturmhauben getragen. Beide sollen Deutsche mit arabischem Akzent gesprochen haben. Die 15-Jährige sagte außerdem aus, dass der Fahrstil des Fahrers sehr unsicher und schnell gewesen sei. Immer wieder hätten andere Verkehrsteilnehmer gehupt. Die Polizei hofft deshalb, dass Zeugen der weiße Transporter aufgefallen sein könnte, der in der Zeit von 12 Uhr bis 19.30 Uhr im Raum Gelsenkirchen und Essen unterwegs gewesen sein soll.

Mehr Themen:

„Das Kennzeichen des unbekannten Fahrzeuges könnte in Teilen ‚CUX – HH‘ oder ‚CUX – HK‘ lauten“, erklärte die Polizei nach der Vernehmung. Warst du gegen 12 Uhr an der Bushaltestelle in Horst oder ist dir der Transporter mit dem rasanten Fahrstil aufgefallen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.