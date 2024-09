Luke Mockridge in Gelsenkirchen: Veranstalter zieht drastische Konsequenzen – „Beschämend“

Es sollten zwei launige Abende in der „Kaue“ in Gelsenkirchen-Schalke werden. Die Karten für den Comedy-Abend mit Luke Mockridge am 25. und 26. Oktober waren bereits schnell vergriffen.

Doch jetzt hat die „Emschertainment GmbH“ aus Gelsenkirchen die Reißleine gezogen und die Veranstaltungen mit Luke Mockridge abgesagt. Grund dafür sind die Skandal-Aussagen des Comedians im Podcast „Die Deutschen“ (mehr dazu hier >>>).

Luke Mockridge in Gelsenkirchen abgesagt: „Beschämend“

„Satire darf alles, Dummheit und Geschmacklosigkeit aber nicht. Das sollten man sehr deutlich voneinander unterscheiden“, macht Dr. Helmut Hasenkox, Geschäftsführer der „Emschertainment Gmbh“ klar und bezieht sich dabei auf die „Witze“, die Luke Mockridge über Athleten bei den Paralympics gerissen hat.

Der Veranstalter habe die Äußerungen über Menschen mit Behinderungen „mit großer Irritation und Bestürzung“ zur Kenntnis genommen. Nach Einschätzung der Verantwortlichen mangele es dem Comedian „offensichtlich an jeglicher Demut gegenüber der Leistung der Paralympioniken und an Respekt gegenüber Menschen mit Behinderungen jeglicher Art.“ Seine Äußerungen seien nichts anderes als „menschenverachtend und beschämend“.

Das passiert mit den Tickets für Luke Mockridge

Weil die Aussagen nicht mit den Werten des Veranstalters vereinbar seien, wurden die beiden Shows des Comedians nun ersatzlos gestrichen. Das Eintrittsgeld werde Ticket-Inhabern zurückerstattet: „Kunden, die Karten für eine der beiden Veranstaltungen erworben haben, können diese ab dem 10.09.2024 an den Stellen zurückgeben, an denen sie käuflich erworben wurden“, erklärte die „Emschertainment GmbH“.

Der Comedian hatte sich am Wochenende öffentlich für seine Aussagen entschuldigt: „Aus meiner eigenen Erfahrung bei der Arbeit mit behinderten Menschen habe ich immer einen scharfen, schwarzen Humor erlebt, den ich gefeiert habe. Dass es mir nicht gelungen ist, das richtig zu vermitteln, und dass ich Menschen verletzt habe, tut mir wirklich leid. Es fuckt mich auch ab, dass Medien zum Ende dieser Paralympischen Spiele mehr über mich sprechen und nicht über das Turnier.“

Das sollte aber weitreichende Konsequenzen nicht verhindern. Denn vor dem Gelsenkirchener Veranstalter hatte auch schon der Fernsehsender Sat.1 eine neue Show mit Luke Mockridge („Was ist in der Box?“) aus dem Programm geworfen. Am Montag wurde außerdem der Auftritt des Komikers am 11. Oktober in der Stadthalle Castrop-Rauxel abgesagt.