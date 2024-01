Hund in Gelsenkirchen: Neues Angebot für Halter – das gab es so noch nie

Welcher Hundehalter kennt es nicht: Bei einem großen Waldspaziergang tobt der Vierbeiner umher, springt in die Pfützen und kann dabei auch mal ordentlich dreckig werden. Nicht immer ist es dann so einfach, ihn wieder sauber zu kriegen. Oftmals leidet das ganze Badezimmer darunter. Ein Mann aus Gelsenkirchen hat sich diesem Problem angenommen.

Damit unsere vierbeinigen Mitbewohner nach einer ausgiebigen Gassi-Runde im Regen nicht die ganze Bude verdrecken, gibt es daher in Gelsenkirchen nun eine Lösung. Die „WAZ“ berichtete.

Gelsenkirchen mit Hundehalter-Service

Am Kärtner Ring 64 in Horst können Hundebesitzer mit ihrem Vierbeiner nun ein Saubermach-Chaos umgehen. Denn hier wurde die Selbstbedienungs-Waschanlage „Bella eröffnet. „Damit bleibt die eigene Badewanne sauber, und Rückenschmerzen durch das Abduschen in gebückter Haltung gehören auch der Vergangenheit an“, erzählt der Besitzer Hasan Yilmaz der „WAZ“ von seiner Idee.

Auch interessant: Gelsenkirchen: Katastrophale Zustände! Anwohnern platzt der Kragen – „Was ist eigentlich los in unserer Stadt?“

Gerade die besonders dreckigen Vierbeiner, die sich gerne in jeder Schlammpfütze wälzen, oder die Hundehalter, die in einer kleinen Wohnung keine Badewanne zur Verfügung haben, profitieren von dem Angebot. Aber nicht nur die – natürlich sind alle Hundegrößen herzlich willkommen. Seit der Eröffnung Ende 2023 sei die Anlage „gut angenommen“ worden, berichtet der Betreiber der „WAZ“.

Gelsenkirchens erste Hundewaschanlage am Kärntner Ring in Gelsenkirchen-Horst. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Shampoo auf Knopfdruck

Selbstverständlich gibt es in der Hundewaschanlage in Gelsenkirchen nicht nur Wasser. Auch Shampoo, Conditioner und Floh- und Zeckenschutz ist enthalten. Dazu einfach nur per Knopfdruck entsprechendes Produkt auswählen und Voila. Die beiden Stufen des Trockners sorgen dann für die anschließende Trocknung des Fells. Besonders praktisch ist außerdem der Standort der SB-Hundewaschanlage: Sie befindet sich auf dem Gelände der Jet-Tankstelle neben der SB-Autowaschanlage.

Auch interessant:

Für Hundebesitzer ist das Angebot ideal. Hund und Auto in einem Rutsch sauber machen und anschließend mit dem Vierbeiner blitzeblank die Wohnung betreten: Stressfreier gehts nicht. Wie viel der ganze Spaß kostet ist abhängig von Tiergröße und Wasch-Routine. Genaueres zu den Preisen und den Funktionen der Hundewaschanlage kannst du in diesem Artikel der „WAZ“ nachlesen.