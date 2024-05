Gelsenkirchen: Messer in die Brust gerammt ++ 15-Jähriger im Krankenhaus

Die Polizei Gelsenkirchen ist derzeit auf der Suche nach Zeugen, die weiterführende Informationen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen am Donnerstag (16. Mai 2024) beisteuern können.

Immer wieder kommt es vor, dass die Hintergründe zu einer Straftat zunächst ungelöst bleiben, bis wichtige Zeugen am Ende des Tages weiterführende Hinweise liefern können. Die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen hoffen nun auf weitere Erkenntnisse zu der Tat.

Gelsenkirchen: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, den 16. Mai 2024, wurde ein 15-Jähriger von einem anderen Jugendlichen schwer verletzt. Die Tat ereignete sich in Erle in der Markstraße zur frühen Abendstunde. „Die Polizei Gelsenkirchen erhielt gegen 18 Uhr über die Leitstelle der Feuerwehr Kenntnis über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Bei den Differenzen der beiden Jungen kam wohl ein Messer zum Einsatz.

Beim Eintreffen der Beamten konnten bei dem 15-Jährigen aus Gelsenkirchen Stichwunden im Bereich der Brust festgestellt werden.

„Er wurde zur Behandlung seiner Verletzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Derzeit besteht keine Lebensgefahr“, berichtete die Polizei Gelsenkirchen über den Zustand des Verwundeten. Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden.

Der Tatverdächtige ist 16 Jahre alt und kommt ebenfalls aus Gelsenkirchen. Die Polizei hat im Rahmen der Ermittlungen „eine Mordkommission unter Führung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Nun werden Zeugen gesucht, die an dem entsprechenden Ort zur Tatzeit etwas gesehen oder gehört haben.

„Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240“, erklärt die Polizei Gelsenkirchen. Wie es zu der Tat kommen konnte und was die Hintergründe sind, ist bislang unbekannt.