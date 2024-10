Zoom Gelsenkirchen: Grusel-Szenen im Gehege – Besucher machen große Augen

Auf über 30 Hektar leben mehr als 900 Tiere – kein Wunder, dass nicht nur große Tierfreunde nach Gelsenkirchen strömen, sondern auch kleine Fans vom Zoom in der NRW-Metropole begeistert sind. Tatsächlich sind seit der Eröffnung im Jahr 2005 mehr als 600 Tiere im Highlight-Zoo zur Welt gekommen.

Doch im Zoo geht es nicht zuckersüß und schön zu, jetzt wurde es auch richtig gruselig. Doch hinter all dem steckten keine Kürbisse oder Kostüme, sondern ein Eindringling. Der sorgte nun in einem der vielen Gehege für schaurige Augenblicke.

Zoom Gelsenkirchen: Eindringling im Gehege

Mit großen, erschrockenen Augen schaut er in die Kamera. Eines ist klar: Der Besucher kann diesen Anblick kaum fassen. Kein Wunder, dass sich das Tier aus dem Zoo in Gelsenkirchen nur mit zaghaften Sprüngen dem unheimlichen Eindringling in seinem Gehege nähert. Wobei das nicht ganz stimmt, schließlich handelt es sich nicht um einen Menschen, sondern nur um eine Jacke.

Aber sie war nicht vergessen, sondern bewusst dort platziert worden. Vollgestopft mit allerlei Leckereien wartete sie darauf, gefunden zu werden. Und plötzlich wagte der rote Varis einen Versuch und sprang auf die leckere Vogelscheuche. Und dabei blieb es nicht, mit einem Hechtsprung machte sich das Tier mit seinen Krallen über das Objekt her und ging auf Futtersuche.

Mit Erfolg! Wenig später hatte nicht nur er leckeres Stroh in der Pfote, auch seine Artgenossen wagten sich an den „gefährlichen“ Eindringling.

„Möhren, Rote Beete und Chicorée“: Leckerbissen mit Hindernis

Doch nicht nur das teilten die Tierpfleger aus Gelsenkirchen ihren Fans auf Facebook mit, sie verrieten auch den Inhalt des leckeren Leckerbissens. So war die Jacke eines Mitarbeiters „mit Stroh gefüllt und darin Karotten, Rote Bete und Chicorée versteckt“. Kein Wunder, dass sich die Tiere schließlich über die Jacke hermachten. Doch so leicht machte es ihnen der Zoo nicht, denn „die Jacke [wurde] ein paar Tage zuvor mit Parfüm besprüht, sodass die Tiere den Geruch des Futters nicht sofort wahrnahmen“. ⇾ Hier kannst du dir das goldige Video ansehen.

Im Zoom in Gelsenkirchen ist also alles gut gegangen. Und wer weiß, vielleicht wartet ja schon ein leckerer Eindringling auf das nächste Tier.