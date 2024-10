Zoom Gelsenkirchen erhält gewaltige Lieferung – aus einem schaurigen Grund

Hexen, Zauberer, Geister und Monster – Ohren auf und aufgepasst! In wenigen Tagen werden nicht nur fleißig Süßigkeiten gesammelt, sondern es wird auch richtig gruselig. Warum das so ist? Am 31. Oktober steht Halloween vor der Tür. Aber nicht nur zu Hause, nein, auch im Zoom in Gelsenkirchen wird es unheimlich.

Warum das? Immerhin gilt der Zoo als das Highlight für Groß und Klein, wobei vor allem die ganz kleinen Tierfreunde auf ihre Kosten kommen. Richtig, aber nicht an zwei bestimmten Abenden – da sollten Kinder unter sechs Jahren unbedingt zu Hause bleiben. Und nun schockt die Stadt in NRW mit dem nächsten Grusel-Knaller.

Zoom Gelsenkirchen: Grusel-Schock in der Nacht

Huch, ist das wahr? Das dürfte sich so mancher Zoobesucher gedacht haben, als er auf die Öffnungszeiten des Tierparks Zoom in Gelsenkirchen schaute. Denn am 31. Oktober und 1. November öffnet der beliebte Erlebnis-Zoo auch nach Einbruch der Dämmerung seine Pforten. Dann hört man im Dunkeln nicht nur ein Fauchen, Knurren und Jaulen, sondern sieht auch „schaurige Gestalten und unheimliche Gruselkulissen“, wie der Zoo bereits verspricht.

Offensichtlich ist, dass dieses Programm nicht nur für Kinder ungeeignet ist. Und auch Epileptiker sollten besser zu Hause bleiben, immerhin werden bei dieser Veranstaltung „Stroboskop-Effekte“ eingesetzt. (⇾ unsere Redaktion hat bereits darüber berichtet). Doch nach diesem Grusel-Hammer sorgte der Zoo mit einem Facebook-Video nun erneut für zahlreiche Reaktionen.

So schreiben die Tierpfleger, dass die Besucher „MEHR Gruselmonster, MEHR Kulissen und MEHR Kürbisse als in den vergangenen Jahren“ erwarten. Und prompt ließen sie ihren Worten Taten folgen, denn ein riesiger LKW rollte auf das Gelände des Gelsenkirchener Zoos, wie auf dem beigefügten Video zu sehen ist. Was drin ist? Kürbisse – jede Menge rote, weiße und orange Kürbisse.

„Ich freue mich!“: Fan-Freude wegen Highlight-Ereignis

Weiter teilt der Zoo mit, dass auch „der beliebte ‚Zirkus des Grauens‘ wieder mit dabei ist und ganz neu in diesem Jahr die Kulisse ‚Día de los Muertos’“. Außerdem wird verraten, dass es „wieder Stelzenläufer, eine Fotokulisse für Erinnerungsfotos und wunderschön magisch illuminierte Landschaften“ gibt. ⇾ Hier kannst du das Facebook-Video sehen.

Die Reaktion der Fans? Mehr als begeistert. So meint eine Userin: „Ich finde es toll, was ihr mit Halloween macht“. Auch eine andere ist begeistert: „Ich freue mich!“ Doch nicht nur die Kommentare sprechen für sich, auch die über 100 viralen Herzen (Stand: 28. Oktober 2024) sind, ein deutliches Zeichen. Die Fans des Gelsenkirchener Zoos können es offenbar kaum noch erwarten.