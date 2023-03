Gelsenkirchen: 14-Jährige auf Schulweg vergewaltigt? Täter auf der Flucht

Abscheulicher Vorfall in Gelsenkirchen am frühen Mittwochmorgen (22. März). Nach Angaben der Polizei ist an der Kreuzung Dresdener Straße und Liboriusstraße im Stadtteil Schalke gegen 7.15 Uhr zu einem Sexualdelikt gekommen. Opfer der Tat ist ein 14-jähriges Mädchen aus Gelsenkirchen.

Nach Angaben der „Bild“ soll die 14-Jährige auf dem Schulweg aus dem Nichts brutal von hinten attackiert und vergewaltigt worden sein. Das wollte eine Sprecherin der Polizei Gelsenkirchen auf Nachfrage von DER WESTEN weder dementieren noch bestätigen. Die Informationen seien aber nicht falsch, hieß es.

Gelsenkirchen: Mutmaßlicher Vergewaltiger auf der Flucht

Fest steht: Der Täter ist auf der Flucht. Dementsprechend groß ist die Angst bei Eltern, Lehrenden und Schülerinnen. Die Polizei-Sprecherin kann die Sorgen in der Bevölkerung verstehen. Aber zum Schutz des Kindes und um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, halten sich die Beamten mit Details zu dem Sexualdelikt zurück.

Das Verbrechen ereignete sich im unmittelbaren Umfeld des Schalker Gymnasiums. Nicht weit entfernt liegt auch die Hauptschule an der Emmastraße. Welche Schule die 14-Jährige besucht, darüber liegen keine Informationen vor.

Jetzt fahndet die Polizei Gelsenkirchen mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche. Du hast zur Tatzeit eine auffällige Beobachtung im Bereich der Gelsenkirchener Kreuzung gemacht? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Nummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Wir berichten weiter.