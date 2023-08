Gelsenkirchen: Stadt startet Experiment – doch einige Anwohner sind sauer

In Gelsenkirchen gibt es mal wieder eine Änderung – wenn auch nur für eine bestimmte Zeit. Die Stadt hat nämlich ein Experiment gestartet, welches vielen Anwohnern direkt auffallen wird.

Doch wer nun glaubt, dass alle Menschen in Gelsenkirchen das Experiment positiv sehen, der irrt sich gewaltig. Die Meinungen gehen sehr stark auseinander, während einige sich über die Aktion freuen, stehen andere ihm sehr negativ gegenüber.

Gelsenkirchen: Experiment in der Innenstadt gestartet

In Städten wie Gelsenkirchen kommt es immer wieder zu Veränderungen im Straßenbild. Warum diese vorgenommen werden, hat oft die unterschiedlichsten Gründe. Doch in den letzten Jahren gab es immer mehr Aktionen, durch die immer weniger Pkws in die Innenstädte kommen sollen. So ist es nun auch in Gelsenkirchen. Doch worum geht es genau?

„Autos runter, Menschen und Kultur rauf, neue Potentialflächen schaffen – auch 2023 werden unter diesem Motto wieder Parkplätze in Gelsenkirchen zu ‚Terrassen‘ mitten in der Stadt“, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Und weiter: „Ein Ensemble aus buntem urbanen Holz-Mobiliar wird vom 4. August bis zum 3. September Parkplätze in der Weberstraße belegen und einen Anstoß geben, den innerstädtischen Raum neu zu denken.“ Zu der Aktion gehört auch ein kleines, kostenfreies Kulturprogramm.

Im Herbst 2022 gab es eine ähnliche Aktion in der Hagenstraße. Foto: Funke Foto Services

Gelsenkirchen: Nicht alle Anwohner begeistert

Die Aktion stößt nicht überall auf Gegenliebe. Die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Unter einem Facebook-Beitrag von „Gelsenkirchen City“ zu dem Thema machen einige Menschen ihrem Ärger Luft. „Eine Spitzenidee, um den dort verbleibenden Geschäften die letzte „Laufkundschaft“ durch die fehlenden Parkmöglichkeiten zu nehmen“, schreibt beispielsweise ein Mann. Ein andere bläst ins gleiche Horn: „Ganz toll. Die anliegenden Geschäfte freuen sich ganz toll, dass sie ihren Kunden die Parkplätze wegnehmen.“

Während einige über das Experiment motzen, gibt es aber auch viele, die sich über die Aktion freuen. „Tolle Aktion!“, schreibt beispielsweise ein Mann. Eine Frau kann die ganze Nörgelei offenbar nicht nachvollziehen: „Euch kann man auch nichts recht machen. Wird was veranstaltet, wird es erstmal runtergemacht und ‚braucht man nicht‘. Wird nix gemacht, wird auch rumgenöhlt.“ Bleibt abzuwarten, wie das finale Fazit der Anwohner ausfallen wird.