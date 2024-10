Gelsenkirchen: „Taylor Swift wieder zurück in der City“ – Fans flippen aus

Als Taylor Swift im Juli im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ nach Gelsenkirchen kam, herrschte in der ganzen Stadt Ausnahmezustand. Zwischenzeitig für die Ruhrpott-Stadt sogar in „Swiftkirchen“ zu Ehren des Weltstars umbenannt.

Die Konzerte von Taylor Swift in Gelsenkirchen waren innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft. Doch so groß wie die Freude über die Ankunft der Sängerin auch war, umso größer war die Trauer über ihren Abgang. Aber nun können Fans ihre Tränen wieder trocknen, denn die blonde Country-Sängerin ist zurück in der City!

+++ Taylor Swift rechnet mit Trump ab – sie nimmt ihm zwei Sachen total übel +++

Gelsenkirchen: Taylor Swift ist wieder zurück

Taylor Swift ist zurück in Gelsenkirchen und wieder einmal zieht sie alle Blicke und die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Allerdings ist die 34-Jährige nicht körperlich anwesend, auch wenn es fast so scheint. „An der Fassade der Weberstraße 19 hat der Gelsenkirchener Künstler Beni Veltum und sein Team Taylor Swift wieder zurück in die City gebracht“, verkündet die Seite „Gelsenkirchen City“ auf Facebook am Montag (7. Oktober).

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unübersehbar ziert nun ein Taylor-Graffity die Hauswand an besagter Straßennummer. In breitbeiniger und selbstbewusster Pose ist der Weltstar dargestellt. Wie bei ihren Auftritten trägt sie einen figurbetonten weißen body mit passenden Overknee-Stiefeln, dazu die Haare offen. Mit dem einen Arm lässt sie die Muskeln spielen, der andere Arm hängt locker runter während sie in der Hand ihr Mikrophon hält. Der Hintergrund ist bunt gehalten mit Graffity-Slogans wie „Boss“ oder „Cool“.

Noch mehr News:

Viele User und Fans sind begeistert. „Gute Idee. Wird viele Fans in die Stadt bringen. Glückauf“ oder „Das ist ja toll geworden! Und die Lyrics sind auch cool eingebaut“, heißt es es beispielsweise in den Kommentaren. Manche wollen bei dem Kunstwerk jedoch auch Ähnlichkeiten zu einer anderen Musikerin erkennen können, nämlich Rihanna. Naja der Vergleich wird Taylor Swift wohl nicht weh tun.