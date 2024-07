Gelsenkirchen im Taylor-Swift-Fieber – jetzt sorgt Stadt endgültig für Schnappatmung bei Swifties

Egal, was sie anfasst – Popstar Taylor Swift macht alles zu Gold. Das bekommt gerade auch die Stadt Gelsenkirchen zu spüren, die in dieser Woche im absoluten Swift-Hype ist. Schließlich gibt der Superstar dieser Tage gleich drei Konzerte in der Veltins-Arena, lockt dort von Mittwoch (17. Juli) bis Freitag (19. Juli) tausende Fans zu dem fast dreistündigen Mega-Event.

Mit diversen Aktionen und Änderungen in der Stadt springt Gelsenkirchen nur zu gerne auf den Swiftie-Zug auf (hier mehr erfahren). Jetzt kommt eine weitere Überraschung ans Licht, die Fans nach den Konzerten der „Eras Tour“ aufheitern könnte.

Gelsenkirchen: Fan-Überraschung nach Swift-Konzerten

Nach den Konzerten ist offenbar vor dem nächsten Highlight in Gelsenkirchen! Hat die Stadt schon seit Wochen einige Ideen für die Taylor-Swift-Fans aus ganz Deutschland umgesetzt, gibt es ebenso Pläne dafür, wenn das ganze Spektakel vorbei ist.

So fragen sich Fans ohnehin schon, was mit dem ganzen Stadt-Merchandise wie Pappaufstellern, „Swiftkirchen“-Schildern oder auch dem Taylor-Swift-Stein auf dem Walk of Fame geschehen soll, wenn der US-Star Ende der Woche weiterzieht.

Gegenüber DER WESTEN hat Martin Schulmann von der Stadt Gelsenkirchen jetzt eine echte Sensation verraten: Gedenkstein und Schilder sollen versteigert werden!

Gelsenkirchen: „Es gibt schon tausend Anfragen“

„Die ‚Swiftkirchen‘-Schilder und der Gedenkstein werden versteigert, wo, ist noch nicht klar“, erklärt Schulmann im Gespräch mit DER WESTEN. „Es gibt schon tausend Anfragen dazu. Ganz viele fragen, ob sie den Stein abholen können“, offenbart der Presse-Sprecher.

Zu was für einem Preis die Taylor-Swift-Stücke am Ende den Besitzer wechseln könnten, darüber macht sich Schulmann keine Vorstellungen. Der Materialwert des Gedenksteins liege ungefähr bei 200 Euro – ob echte Swifties wohl mehr dafür hinblättern? „Die Swifties sind ja sehr begeisterungsfähig, man weiß es nicht“, so Schulmann. Klar ist aber: Der Erlös wird natürlich einem guten Zweck gespendet.